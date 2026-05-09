GP de Canadá 2026: horarios, dónde verlo y el estado del campeonato con Antonelli dominando La Fórmula 1 llega al circuito Gilles Villeneuve de Montreal del 22 al 24 de mayo con formato sprint. Franco Colapinto busca su mejor fin de semana. Kimi Antonelli lidera con 100 puntos.

La Fórmula 1 tiene una cita ineludible en el continente americano. El Gran Premio de Canadá 2026 se disputará del 22 al 24 de mayo en el legendario circuito Gilles Villeneuve de Montreal, en un fin de semana que incluye formato sprint y promete ser uno de los más emocionantes del calendario.

El circuito: velocidad, técnica y el temido “Muro de los Campeones”

El circuito Gilles Villeneuve está ubicado en la isla artificial Notre Dame, dentro del parque Jean-Drapeau, y es uno de los escenarios más veloces y exigentes del campeonato. Sus rectas largas, chicanas técnicas y escapatorias reducidas lo convierten en un trazado donde cualquier error se paga caro.

El sector más emblemático — y más temido — es la última chicana antes de la recta principal, conocida mundialmente como el “Muro de los Campeones”, donde más de un piloto ha visto terminar su carrera de manera abrupta.

| Dato | Cifra |

| Longitud | 4.361 km |

| Curvas | 14 |

| Vueltas | 70 |

| Distancia total | 305.27 km |

Horarios completos del fin de semana

Para República Dominicana 🇩🇴

(RD está en UTC-4, igual que Argentina UTC-3 +1 hora)

Viernes 22 de mayo:

Práctica Libre 1: 2:30 PM

Sprint Qualifying: 6:30 PM

Sábado 23 de mayo:

Sprint Race: 2:00 PM

Clasificación: 6:00 PM

Domingo 24 de mayo:

Carrera: 6:00 PM

Dónde verlo

Fox Sports — transmisión en español

— transmisión en español Disney+ Premium — streaming

— streaming F1 TV — plataforma oficial con cámaras onboard, radios de equipo y seguimiento en tiempo real

El campeonato: Antonelli domina, Russell lo persigue

La temporada 2026 tiene un protagonista claro: Kimi Antonelli de Mercedes, con 100 puntos y tres victorias consecutivas — incluyendo Miami. Su compañero George Russell es su principal perseguidor con 80 puntos.

Estado del campeonato de pilotos:

| Pos | Piloto | Equipo | Puntos |

| 1 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 100 |

| 2 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 80 |

| 3 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 59 |

| 4 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 51 |

| 5 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 51 |

| 6 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 43 |

| 7 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 26 |

| 8 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 17 |

| 9 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 16 |

| 10 | 🇳🇿 Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |

| 11 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 7 |

| 20 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac | 0 |

| 21 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |

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Colapinto, con la mira puesta en Montreal

El argentino Franco Colapinto llega al GP de Canadá con 7 puntos en el campeonato — incluyendo su memorable octavo lugar en Miami, igualando el mejor resultado de su carrera. El circuito de Montreal, con su mezcla de velocidad y técnica, podría ser un escenario favorable para el piloto de Alpine, que viene creciendo en confianza carrera a carrera.

Su equipo Alpine ocupa la zona media de la tabla de constructores, con Gasly como referente y Colapinto como la apuesta de futuro.