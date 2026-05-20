La Fórmula 1 2026 regresa a acción este fin de semana con el Gran Premio de Canadá — la séptima fecha del campeonato — en el icónico Circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Será un fin de semana con formato sprint, lo que significa dos oportunidades de sumar puntos en una misma jornada.

El argentino Franco Colapinto participará por segunda vez en Canadá — el año pasado terminó 13° — pero llega con el viento a favor tras su mejor actuación desde que corre en la F1: un séptimo lugar en Miami que le valió 6 puntos y una sonrisa que no pudo ocultar.

El cronograma completo

(Todos los horarios República Dominicana)

Práctica 1: Viernes 15 de mayo, 12:30

Clasificación Sprint: Viernes 15 de mayo, 16:30

Carrera Sprint: Sábado 16 de mayo, 12:00

Clasificación: Sábado 16 de mayo, 16:00

Carrera Principal: Domingo 17 de mayo, 16:00

Las palabras de Colapinto tras Miami

El piloto argentino llegó a Canadá con la confianza renovada después de Miami:

“Estoy contento con el resultado, la mejoría y la performance que tuvimos. Fue realmente muy positivo. Estoy contento por los puntos. Agradecido con el equipo por el esfuerzo de traer las mejoras, el chasis nuevo… fue un paquete grande. Si bien no tenía el alerón de atrás, son mejoras muy grandes que me ayudaron a estar más competitivo. Estoy feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos. Fue un finde lindo.”

El Circuito Gilles Villeneuve: características clave

El trazado semiurbano de Montreal tiene características únicas que lo convierten en uno de los más exigentes del calendario:

Rectas largas y frenadas fuertes — ideal para la recuperación de energía de los nuevos motores híbridos de 2026

— ideal para la recuperación de energía de los nuevos motores híbridos de 2026 Chicanas y desaceleraciones que ofrecen importantes oportunidades de carga de batería

que ofrecen importantes oportunidades de carga de batería El Muro de los Campeones — ubicado en la salida de la última curva, justo antes de la recta principal — castiga cualquier error con consecuencias inmediatas

— ubicado en la salida de la última curva, justo antes de la recta principal — castiga cualquier error con consecuencias inmediatas Pianitos más altos de lo normal — la agresividad es clave, pero requiere precisión quirúrgica

En 2025, George Russell (Mercedes) ganó con apenas 0.228 segundos de ventaja sobre Max Verstappen. Los pilotos con más victorias en Montreal son Michael Schumacher y Lewis Hamilton, con 7 cada uno.

La tabla de posiciones de pilotos

| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |

| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 100 |

| 2 | George Russell | Mercedes | 80 |

| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 59 |

| 4 | Lando Norris | McLaren | 51 |

| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 51 |

| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 43 |

| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 26 |

| 8 | Oliver Bearman | Haas | 17 |

| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 16 |

| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |

| 11 | Franco Colapinto 🇦🇷 | Alpine | 7 |

| 12 | Arvey Lindblad | Racing Bulls | 4 |

| 13 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 |

| 14 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 4 |

| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |

La tabla de constructores

| Pos. | Constructor | Puntos |

| 1 | Mercedes | 180 |

| 2 | Ferrari | 110 |

| 3 | McLaren | 94 |

| 4 | Red Bull | 30 |

| 5 | Alpine | 23 |

| 6 | Haas | 18 |

| 7 | Racing Bulls | 14 |

| 8 | Williams | 5 |

| 9 | Audi | 2 |

| 10 | Cadillac | 0 |

Mercedes domina de manera aplastante — tanto en pilotos como en constructores. Antonelli lidera con 100 puntos y Russell es segundo con 80. La era de los nuevos motores híbridos de 2026 claramente les sienta bien a los de la estrella plateada.