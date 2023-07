Se corrió el GP en Hungaroring, dónde la emoción estuvo principalmente en el día sábado, el domingo quedó, una vez más, opacado por la perfección del piloto Neerlandés

El sábado, el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes) hizo todo bien y se ganó el derecho de largar desde la primera posición, en Budapest. La undécima carrera del calendario 2023. Detrás de Hamilton salió el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), actual bicampeón del mundo y líder del campeonato de pilotos que llevaba cinco poles seguidas y se lamentó en la previa por el segundo lugar que lo dejó insatisfecho.

Tal como lo había previsto Max el día anterior, la largada fué impresionante, cambiaron las posiciones tras la grilla de partida: Hamilton tuvo una mala largada y Verstappen le ganó la primera posición adelantándolo por adentro. Un gran trabajo del neerlandés. El campeón con Mercedes quedó cuarto, mientras que Piastri y Norris, de McLaren, se posicionaron 2° y 3° respectivamente

La mala noticia de la jornada llegaría rápido e involucra al equipo Alpine, abandona el francés Pierre Gasly apenas en la segunda vuelta, y de inmediato su compañero Esteban Ocon. El chino Guanyu Zhou fue penalizado con 5 segundos por provocar el incidente que derivó en el abandono

La monotonía comienza, Verstappen le saca más de 15 segundos a su inmediato perseguidor, todo parece indicar que el desenlace será el mismo de siempre

