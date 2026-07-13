El mercado de fichajes de la Fórmula 1 ha entrado en una fase de alta ebullición perimetral. Las constantes muestras de desagrado de Max Verstappen con las exigencias del nuevo reglamento técnico de 2026, sumadas a los severos problemas de fiabilidad de su monoplaza —cuyo último episodio fue un fallo mecánico en el alerón trasero durante el Gran Premio de Gran Bretaña—, han desatado una ola de especulaciones de manera lineal. El piloto de Red Bull no ha ocultado su frustración en la radio del equipo, lo que ha alimentado rumores que lo vinculan de forma proactiva con los asientos de Mercedes o McLaren.
Sin embargo, voces autorizadas del paddock comienzan a poner en duda la viabilidad real de estas planillas de traspaso. El exjefe de la escudería Haas, Guenther Steiner, aprovechó su intervención en The Red Flags Podcast para cuestionar la lógica detrás de una hipotética operación por parte de las Flechas de Plata, calificando la idea como un riesgo financiero y deportivo innecesario.
Las tres razones de Steiner para frenar el fichaje
De acuerdo con el criterio de Steiner, las pizarras actuales de la escudería de Brackley no muestran ninguna fisura que justifique una inversión de tal magnitud:
Desestabilización del talento joven: Mercedes cuenta actualmente en sus filas con la máxima deidad juvenil del campeonato, Kimi Antonelli, quien lidera el mundial de pilotos con 179 puntos. Traer a una figura central como Verstappen podría quebrar la confianza y la progresión del italiano.
Gasto financiero desproporcionado: El salario del tetracampeón neerlandés superaría con creces los folios contractuales actuales de George Russell, sin que esto garantice de forma lineal un salto cualitativo en el rendimiento actual del W17.
La solidez de George Russell: Steiner enfatizó que Mercedes posee una alineación de alta fidelidad: “¿Por qué gastarías más dinero para traer a Max? La única forma en que llegaría es si George se marcha. Cuesta mucho más y desestabilizaría el box. Toto Wolff es demasiado inteligente para hacer eso”.
La cruda realidad estadística de Verstappen en 2026
Los folios del campeonato respaldan la tesis del declive transitorio del bando de la bebida energética. Tras perder la corona del 2025 en las rondas finales ante Lando Norris (McLaren), Verstappen afronta una primera mitad de campaña 2026 sumamente discreta en comparación con sus años de gloria:
Con las vacaciones de verano en el horizonte y la fecha límite de Zandvoort acercándose para definir las planillas logísticas del calendario, el futuro de Verstappen sigue atado a la capacidad de Red Bull de solucionar los problemas de su monoplaza, mientras Mercedes parece disfrutar de una paz competitiva que su directiva no querrá alterar por motivos de orgullo o chequera.