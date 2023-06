Guerra de neumáticos en la F1: Bridgestone quiere acabar con el monopolio de Pirelli La compañía japonesa negocia con la FIA por una suma millonaria

27/06/2023 · 08:03 AM

Los neumáticos prometen ser grandes protagonistas de la Fórmula 1 en las próximas semanas. No solo por el cambio de compuestos que prepara Pirelli para el Gran Premio de Gran Bretaña, es decir para dentro de dos carreras, sino también porque se está fraguando una batalla por el futuro de la Fórmula 1.

Bridgestone ha confirmado que quieren volver a la Fórmula 1. El fabricante japonés se ha presentado al concurso que abrió la FIA para seleccionar al nuevo proveedor único de neumáticos, y ahora se vienen unas semanas frenéticas en las que tanto Bridgestone como Pirelli buscarán quedar con el monopolio de la Fórmula 1.

Pirelli lleva siendo el suministrador único de neumáticos de la Fórmula 1 desde la temporada 2011. Con multitud de polémicas a su alrededor, la marca italiana ha resistido más de una década, pero ahora parece que Bridgestone está dispuesta a acabar con el largo monopolio de Pirelli en la Fórmula 1

Tanto Bridgestone como Pirelli ya habrían mandado toda su documentación a la FIA para que se pongan en marcha las evaluaciones técnicas. Según se rumorea, Bridgestone ha prometido hacer unos neumáticos con un rango de temperaturas más amplio, permitiendo así que los pilotos puedan ir a tope toda la carrera.

Pero como también sabemos, no será lo técnico lo que desnivele la balanza, sino lo monetario. Y ahí la FIA podría utilizar el señuelo de Bridgestone para sacarle a Pirelli una buena morterada de millones de dólares. Recordemos que gane quien gane, suministrará los neumáticos de la Fórmula 1 a partir de 2025, y para Pirelli hay mucho en juego.

La marca de neumáticos que más carreras ha ganado en toda la historia de la Fórmula 1 es Goodyear, con 368. Pirelli ya está en la segunda posición con 288, y si no hay cancelaciones acabará esta temporada con 302. En 2024 se pondrá en torno a las 325, pero si no gana esta batalla con Bridgestone no podrá anotarse el tanto de “marca de neumáticos con más victorias en F1″.

Es un lema que vende y que, después de catorce temporadas en la Fórmula 1, no querría Pirelli quedarse sin él. Pero según informan fuentes cercanas a la FIA, no ven con malos ojos la propuesta de Bridgestone, que también estaría dispuesta a pagar una considerable cantidad de millones en vista del auge de la Fórmula 1 en los Estados Unidos.

Bridgestone salió de la Fórmula 1 precisamente en 2010 para que entrase Pirelli, pero ahora quiere volver a ser protagonista de la categoría reina.