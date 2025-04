Hadjar y Lawson Sufren en Bahréin con los Racing Bulls Un Gran Premio para el olvido.

14/04/2025 · 11:15 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La escudería Racing Bulls vivió una noche difícil en el Gran Premio de Bahréin 2025. Entre errores en la largada, estrategias frustradas por el Safety Car y penalizaciones costosas, Isack Hadjar y Liam Lawson cerraron una carrera sin puntos que deja muchas interrogantes de cara a las próximas fechas.

El inicio de la temporada 2025 no está siendo generoso con el equipo Racing Bulls, y el Gran Premio de Bahréin se sumó a esa tendencia con una carrera que combinó frustraciones mecánicas, decisiones estratégicas cuestionables y momentos de mala fortuna. Tanto Isack Hadjar como Liam Lawson terminaron fuera de los puntos —en los puestos 13° y 16°, respectivamente—, mientras sus rivales directos en la zona baja de la parrilla, como Haas y Alpine, lograban sumar unidades valiosas.

Hadjar y un arranque para el olvido

El joven francés Isack Hadjar partía desde la 12ª posición con esperanzas de pelear por los puntos. Sin embargo, su carrera se vio comprometida desde los primeros segundos: “La largada fue un desastre”, admitió sin rodeos. “Sentí que no me movía en mi posición de salida. Perdimos al menos dos lugares de inmediato y eso nos complicó todo”.

Intentando recuperar posiciones, Hadjar optó por una parada temprana en boxes para hacer un undercut, lo que le permitió adelantar algunos autos. No obstante, la estrategia se derrumbó con la salida del Safety Car, que lo obligó a relanzar con neumáticos duros ya usados. “El coche era demasiado lento en la relargada, no pudimos defendernos”, explicó visiblemente molesto. El resultado fue un 13° lugar que, aunque lejos de lo esperado, no reflejó completamente el rendimiento que mostró el monoplaza en ciertos tramos de la carrera.

Lawson: Velocidad desperdiciada y penalizaciones clave

Por su parte, Liam Lawson vivió una carrera aún más compleja. El neozelandés arrancó desde el 17° lugar y terminó 16°, pero lo más doloroso fueron las dos penalizaciones que recibió por contactos en pista: el primero con Lance Stroll durante el período de Safety Car y el segundo con Nico Hülkenberg en las vueltas finales.

Lawson defendió su conducción afirmando que no hubo intención de contacto: “Estuve prácticamente pegado al coche de adelante durante toda la carrera. Teníamos buen ritmo, pero no podíamos usarlo. La única forma de adelantar era lanzándome tarde; no fue a propósito, pero pasó lo que pasó”.

Su análisis no deja lugar a dudas: el coche mostró un rendimiento prometedor tanto en clasificación como en carrera, pero salir desde tan atrás y verse involucrado en incidentes lo condenó. “Es una pena no tener resultados que lo reflejen. El coche fue rápido, pero desde el fondo no se puede mostrar eso”, concluyó resignado.

Un inicio preocupante para Racing Bulls

Tras dos Grandes Premios disputados, el panorama para Racing Bulls no es alentador. Hadjar ha logrado rescatar apenas cuatro puntos en total, mientras que Lawson —quien regresó al equipo tras su descenso de Red Bull— sigue sin sumar y forma parte del grupo de cuatro pilotos que aún no lo han hecho en 2025. En ese grupo están también Jack Doohan (Alpine), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) y, sorprendentemente, el bicampeón Fernando Alonso (Aston Martin).

Más allá de los números, lo que más inquieta en la estructura del equipo es la falta de concreción. Los monoplazas han mostrado destellos de velocidad, pero las ejecuciones fallidas —largadas deficientes, errores estratégicos, penalizaciones— están minando el potencial de un equipo que, en teoría, debía consolidarse como contendiente en la zona media de la parrilla.

Próxima parada: Jeddah

Con el Gran Premio de Arabia Saudita a la vuelta de la esquina, Racing Bulls tiene poco margen de error. Lawson buscará revertir su mal comienzo y encontrar consistencia, mientras que Hadjar necesita capitalizar su velocidad con mejores salidas y gestión de carrera. Ambos deberán demostrar que lo vivido en Bahréin fue apenas un traspié en una temporada aún larga.

El circuito urbano de Jeddah, el más rápido del calendario, será una nueva prueba de fuego para la dupla joven del equipo. Con la presión aumentando y la competencia directa sumando, Racing Bulls necesita respuestas urgentes… y resultados.