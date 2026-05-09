Lewis Hamilton está frustrado. Y ya no lo oculta. El séptuple campeón del mundo, en su primera temporada con Ferrari, llegó al Gran Premio de Miami tras semanas de intenso trabajo en el simulador de la Scuderia — y terminó sexto. Una actuación que desbordó su paciencia y lo llevó a hacer una declaración que sacudió al paddock:

“Voy a afrontar la próxima carrera con un enfoque diferente, porque la forma en la que nos estamos preparando actualmente no sirve de nada.”

El fiasco de Miami: semanas de trabajo, ningún resultado

El origen de la crisis tiene nombre y lugar: Miami. Hamilton aprovechó el mes de parón por el conflicto en Oriente Medio para prepararse a conciencia para el circuito de Florida, probando configuraciones en el simulador semana tras semana.

El resultado fue un desastre.

“Durante la preparación para esta carrera estuve cada semana en el simulador. Trabajé constantemente en la correlación”, reveló Hamilton. El problema llegó en la primera práctica libre. La configuración que parecía perfecta en el mundo digital resultó ser un fracaso en el asfalto real. Con el formato Sprint — que deja solo una sesión de libres antes de la clasificación — el margen de maniobra fue nulo y su fin de semana quedó sentenciado desde el primer minuto.

“No me gustan los simuladores en general”

La declaración más contundente de Hamilton no fue sobre Miami. Fue sobre su relación con la tecnología en general:

“No me gustan los simuladores en general. Te subes al simulador, preparas el circuito, lo pilotas y ajustas el coche a un determinado punto, y luego llegas al trazado real y esa configuración no funciona.”

Para un piloto de la vieja escuela como Hamilton, el simulador siempre ha sido un mal necesario más que una herramienta de confianza. La falta de fidelidad entre lo que siente su cuerpo en la cabina virtual y lo que transmite el coche en la pista es su principal queja — y en Miami, esa brecha fue demasiado grande para ignorarla.

La paradoja: Ferrari tiene uno de los mejores simuladores del mundo

Lo que hace más llamativa la situación es el contexto tecnológico. El simulador de Ferrari es uno de los más avanzados de toda la parrilla — renovado por completo en 2021 con la mejor tecnología del mercado, pantallas de última generación y capacidad para replicar cada circuito con una fidelidad casi perfecta. Los datos que genera se asemejan a niveles estratosféricos respecto a lo que se refleja en pista.

Que Hamilton lo descarte públicamente como inútil es una declaración que incomoda a la Scuderia — y que inevitablemente genera preguntas sobre si el problema es el simulador, la correlación entre los datos virtuales y la realidad, o la adaptación del propio Hamilton al nuevo monoplaza híbrido de 2026.

Canadá: el regreso a los orígenes

Para el Gran Premio de Canadá — el próximo en el calendario, del 22 al 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal — Hamilton planea un enfoque radicalmente diferente. Menos simulador, más instinto. Más trabajo en pista, menos pantallas.

La elección del circuito no podría ser más oportuna. Montreal es históricamente uno de los trazados que mejor se le dan a Hamilton — ha ganado allí en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera. Si el regreso a los orígenes funciona, podría ser el punto de inflexión que su temporada con Ferrari necesita.

Si no funciona, las preguntas sobre su adaptación al equipo italiano serán aún más difíciles de responder.