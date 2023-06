Hamilton pide cambios para frenar el dominio de Red Bull El piloto de Mercedes pidió a la FIA que tome medidas para que la diferencia no sea tan abultada. Max Verstappen le respondió de manera irónica

30/06/2023 · 10:23 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de aquella definición de alto voltaje del campeonato 2021 de la Fórmula 1 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, pareció que la relación entre ambos había bajado los decibeles. Más en una temporada 2022 en la que el neerlandés repitió su título, pero con comodidad y de forma adelantada. Este año el panorama sigue igual y los saludos entre ambos y diálogos posteriores a las carreras parecen ser solo para las cámaras. Aunque cada un sigue diciendo los suyo cuando habla por su cuenta y recoge el guante del otro. En la previa del Gran Premio de Austria el clima volvió a calentarse.

Un escenario en el que ayer Lewis Hamilton volvió a referirse a la necesidad de poner límites al dominio del que goza el equipo Red Bull, incidiendo principalmente en restricciones respecto a poder trabajar en el monoplaza de la temporada siguiente, cosa que, para los equipos con mayor ventaja en el mundial, supone siempre una garantía de perpetuación de su dominio.

“Nuestro coche se está moviendo en la dirección correcta. Es probable que, poco a poco, al final del año, podamos alcanzar a Red Bull. Pero eso probablemente se deba a que ellos ya se están enfocando en el coche del próximo año. Están tan adelantados que ya no tienen que hacer ningún cambio en el actual. Creo que la FIA debería establecer un momento en el que todos puedan comenzar a desarrollar el automóvil del siguiente año”, fue lo que declaró el británico a la prensa.

Pero su comentario no pasó desapercibido para el actual bicampeón del mundo, Max Verstappen, quien se refirió con ironía a los dichos de Hamilton. “No estábamos hablando de eso cuando estaba ganando sus campeonatos, ¿verdad? Así que no creo que debamos hacerlo ahora. La vida también es injusta, no solo en la Fórmula 1. Muchas cosas en la vida son injustas, así que solo tienes que lidiar con eso”, fue la crítica del neerlandés.

Verstappen ganó seis de las ocho carreras disputadas y lidera el campeonato con 195 puntos y le lleva 69 a su compañero de equipo, Sergio “Checo” Pérez. El tercero es Fernando Alonso (117), en gran labor con el Aston Martin. La temporada aún no llegó a su mitad y la batalla dialéctica elevó temperatura.