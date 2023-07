Hamilton predice al nuevo dominador de la Fórmula 1 El heptacampeón del mundo asegura que no será ni Mercedes ni Red Bull el próximo equipo en ganar todo

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sin lugar a dudas desde la temporada pasada, el principal dominador de la Fórmula 1 es Red Bull con Max Verstappen como el piloto encargado de llevar al equipo a lo más alto de la competición. Además, en lo que se lleva disputado de la actual campaña, el propio neerlandés es amo y dueño de la máxima categoría del automovilismo, lo que provoca que Lewis Hamilton empiece a pensar quiénes serán los próximos líderes.

El británico hace algunas semanas declaró que la F1 se está volviendo un poco aburrida debido a que el dominio de Mad Max cada vez es más fuerte y se hace predecible quien será el ganador de las carreras. Por lo tanto, de cara a las siguientes temporadas, la Fórmula 1 tiene programadas realizar nuevas actualizaciones en la competición y Lewis Hamilton dejó de lado a Red Bull y a su equipo como los candidatos a dominar el circuito.

El heptacampeón mundial sabe a la perfección lo que significa tener un auto arrollador que es superior a todos los competidores de la parrilla. Por lo que, luego de las nuevas regulaciones que se realizarán, habrá varios cambios en las posiciones tanto en la zona delantera como en la trasera y el piloto de 38 años se inclina por Ferrari como el nuevo dominador. “Por el momento, si mantenemos las cosas como están, tal vez sea Ferrari el próximo en tener varios años de dominio”, explicó.

Pero como si ello fuera poco, Lewis Hamilton postuló a McLaren como un posible competidor duro de derrotar, aunque volvió a dejar en claro que lo mejor que le puede pasar a la Fórmula 1 es que el dominio no sea extenso. “Luego será otra persona, tal vez McLaren o tal vez Mercedes volverá una y otra vez. Pero creo que eso no es lo mejor para los fanáticos en última instancia. No deberíamos poder tener el dominio durante varios años”, agregó el británico.

La Fórmula 1 en las próximas temporadas realizará una serie de modificaciones en la competencia para darle un nuevo salto de calidad y los equipos vuelvan a estar parejo en sus condiciones. Sobre esto, Lewis Hamilton tiene en claro que para atraer a todos los aficionados a seguir de cerca lo que suceda en cada uno de los circuitos de la temporada, lo mejor es que las carreras sean emocionantes y no predecibles.

“Tiene que ser duro, tiene que estar más cerca para todos nosotros y creo que eso lo hará más emocionante para los aficionados. Solo desde el punto de vista de un aficionado, de crecer viendo los grandes premios, no creo que nadie quiera ver el período que tuve, el período que tuvo Michael (Schumacher), el período que (Sebastian) Vettel tuvo y ahora tendrá Max”, sentenció.