Horner duda sobre el futuro de Checo Pérez en Red Bull Si bien el mexicano tiene garantizado su asiento para 2024, no hay seguridad respecto a las temporadas siguientes

22/08/2023 · 08:57 AM

Se habla mucho de la situación de los pilotos de Red Bull Racing para los próximos años, ya que la diferencia entre las actuaciones de Max Verstappen y Sergio Pérez es una cuestión que está en la mira de todos. Sin embargo, también es cierto lo que Christian Horner y Helmut Marko han dicho en repetidas ocasiones: Pérez sigue segundo en la carrera por los puntos y también lideran la clasificación de constructores.

En las últimas semanas se ha dado a conocer que Checo Pérez no es del agrado de todos los directivos en Red Bull, pero los principales le han dado todo su respaldo aunque también han reconocido que el tapatío necesita mejorar algunos aspectos para permanecer en el equipo. En una entrevista en la previa del Gran Premio de Países Bajos, el jefe del equipo Christian Horner confirmó que Checo Pérez se quedará para cumplir su contrato hasta 2024 y también habló sobre el despido de De Vries:

“Tenemos un contrato con él. Estamos contentos con Checo y correrá para nosotros el año que viene. Y el objetivo de AlphaTauri es tener pilotos en el equipo que sean candidatos potenciales para Red Bull Racing. Por eso fue el caso de Nyck, no sentí que fuera un candidato para Red Bull y entonces surge la pregunta, ¿qué sentido tiene continuar?”, explicó.

Para 2025, la situación de Red Bull podría ser mucho más interesante. Al respecto, Horner dijo que no necesariamente elegirán a un piloto interno para reemplazar a uno de sus competidores, y que no ve como un problema que Ricciardo tenga 35 años para entonces:

“Es bueno que tengamos opciones para 2025. Max definitivamente se quedará con nosotros hasta 2028 y el contrato de Checo se extiende hasta el final del próximo año. Si Checo rinde bien, se quedará, si no, no sólo vamos a elegir entre los pilotos AlphaTauri, porque hay muchos pilotos en el pit lane a los que les encantaría pilotar para Red Bull”.

“¿Que Ricciardo es demasiado viejo en 2025? No veo su edad como una barrera. Cuando veo cómo están rindiendo Alonso y Hamilton… se trata de lo que hay en la cabeza”, añadió Horner, dejando en claro que si Pérez no rinde como se espera, no dudarán en traer un reemplazo para ser compañero de Verstappen.