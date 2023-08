Insólito: un piloto reclama un título mundial que perdió hace quince años Los abogados del piloto han enviado una carta a la FIA y a la F1 advirtiéndoles del comienzo de las acciones legales para recuperar el campeonato mundial

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A casi 15 años del Crashgate, el mayor escándalo en la historia de la Fórmula 1, la principal víctima de esa historia, Felipe Massa, decidió iniciar acciones legales contra Formula One Management (FOM), la empresa que maneja los derechos comerciales de la categoría, y la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El piloto brasileño de 42 años reclama que aquel episodio afectó al espíritu deportivo y también hizo lugar a las ganancias en las que vio afectado al no poder ser campeón mundial.

Hace ya unos meses se supo que Felipe Massa estaba pensando emprender acciones legales para que le dieran el título de la Fórmula 1 de 2008 que perdió en la última carrera frente a Lewis Hamilton. Ahora, el brasileño ha dado el primer paso con este objetivo, aunque lo llamativo es que lo haga quince años después del suceso.

Todos los fanáticos de la categoría recuerdan la última fecha de esa temporada, disputada en Interlagos, por el Gran Premio de Brasil. Justamente, Felipe Massa tenía la posibilidad de salir campeón ante su gente. Pero para ello necesitaba ganar y que Lewis Hamilton saliera en sexto lugar o peor. Si bien el de Ferrari se hizo con el triunfo, la lluvia se hizo presente y Hamilton, que marchaba sexto, superó en la última curva a Timo Glock que tenia neumáticos para piso seco. Así, el británico se quedó con su primer título mundial. Pero el foco de la atención se puso en otro suceso de la temporada, en el que Massa salió claramente perjudicado.

Lo que ha hecho que el ex piloto de Ferrari esté solicitando el título de dicha temporada fue la revelación de Bernie Ecclestone sobre el Gran Premio de Singapur. El ex director ejecutivo de la Fórmula 1 reconoció este mismo año que tanto la FIA como la F1 eran conscientes de lo que ocurrió antes incluso de hacerse oficial, algo que frustró mucho a Massa e hizo sentirse robado.

Aquella carrera fue ganada por Fernando Alonso, con aquel ‘crashgate’ ideado por Renault para conseguir la victoria (obligaron a su otro piloto, Nelson Piquet, a estrellarse a drede para forzar un Safety Car que beneficiara a Alonso). El problema en dicha carrera es que Felipe no puntuó, al tener que abandonar, y Lewis Hamilton quedó tercero, por lo que con la anulación de aquella carrera, Massa sería el ganador del título en 2008. Si bien la treta de Renault no perjudicó directamente a Massa, dado que el de Ferrari abandonó por un error en su parada en boxes, los abogados piden la anulación de la carrera.

“Claramente, el señor es el legítimo campeón de 2008, y la Fórmula 1 y la FIA han ignorado deliberadamente la mala conducta que le privó de ese título”, reza la carta. “Esto le costó decenas de millones de euros en pérdidas de ingresos y primas”, añaden en defensa de su defendido. “El señor Massa no puede cuantificar completamente sus pérdidas en este momento, pero estima que es probable que superen las decenas de millones de euros”, continúan. “Esta cantidad no cubre las graves pérdidas morales y de reputación sufridas por el Sr. Massa”.

“Teníamos suficiente información en ese momento para investigar el asunto. Según los estatutos, deberíamos haber anulado la carrera de Singapur en esas condiciones. Eso significa que no habría repercutido para la clasificación del campeonato. Y Felipe Massa se habría convertido en campeón del mundo y no Lewis Hamilton”, confesó el magnate inglés, que en ese momento era el director ejecutivo de FOM, que desde 2017 está a cargo de Liberty Media. “Incluso hoy día todavía me da pena Massa. Lo siento por él. Al final, ganó la carrera de casa en San Pablo y lo hizo todo bien. Fue engañado y no se llevó el título que merecía, mientras que Hamilton tuvo toda la suerte del mundo y ganó su primer campeonato”, sentenció Bernie.