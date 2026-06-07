La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha dejado de ser una batalla de paridades técnicas para convertirse, de manera oficial, en el monólogo absoluto de una nueva superestrella internacional. El piloto italiano de 19 años, Kimi Antonelli, dictó una cátedra de madurez y ritmo sobre el asfalto del mítico circuito callejero de Montecarlo, adjudicándose el Gran Premio de Mónaco tras liderar de forma impecable las 78 vueltas de la prueba dominical.
Con este triunfo, el pupilo de Mercedes encadena una racha histórica de cinco victorias consecutivas sobre seis Grandes Premios disputados, estableciendo un colchón de puntos en la tabla general que empieza a sembrar el pánico en los despachos de Maranello y Milton Keynes.
Dominio absoluto en las calles de Montecarlo
Partiendo desde la pole position obtenida en la exigente sesión clasificatoria del sábado, Antonelli ejecutó una salida limpia que le permitió defender el liderato del pelotón sin contratiempos. A partir de ahí, el italiano gestionó los neumáticos con precisión quirúrgica, cruzando la bandera a cuadros por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari) y del joven francés Isack Hadjar (Red Bull), quien logró el segundo podio de su joven trayectoria en el gran circo pese a lidiar con persistentes fallas mecánicas.
La jornada dominical fue una auténtica trituradora para los rivales directos de la flecha de plata:
La debacle de Verstappen: El neerlandés Max Verstappen, quien largaba segundo en la parrilla, vio sepultadas sus aspiraciones en el primer segundo tras sufrir un fallo mecánico terminal que dejó congelado su Red Bull en la salida, obligándolo a abandonar en la primera vuelta.
El drama local de Leclerc: Charles Leclerc parecía destinado a escoltar a los punteros y regalarle una alegría a su gente, pero un problema crónico en los frenos provocó que impactara de lleno contra las barreras de protección en la última curva del circuito a falta de escasas doce vueltas para el final.
Sanciones en boxes y pista: Pierre Gasly (Alpine) cruzó la meta originalmente en el tercer escalón, pero una penalización doble de cinco segundos por exceder la velocidad permitida en el pit lane lo degradó hasta el séptimo puesto. Por su parte, George Russell, coequipero de Antonelli, quedó fuera de la zona de puntos tras recibir una sanción en los giros finales.
“Checo” Pérez hace historia para Cadillac
La gran nota periférica y de alto impacto comercial en el continente americano la protagonizó el mexicano Sergio “Checo” Pérez. El experimentado piloto azteca logró meterse en los puestos de privilegio y, al capturar el último boleto de la zona de privilegio, cosechó el primer punto en la historia de la escudería Cadillac dentro de la Fórmula 1, un hito técnico de un valor incalculable para el gigante automotriz norteamericano en su campaña de debut.
Tras el cierre del telón en el Principado, la clasificación general ratifica que Kimi Antonelli navega en aguas de total tranquilidad, ampliando su ventaja a 66 unidades sobre Lewis Hamilton y a 68 sobre Russell. El campeonato apenas despierta, pero el prodigio de Mercedes ya corre con ritmo de campeón en este 2026.