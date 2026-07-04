El mítico circuito de Silverstone, considerado el decano y la catedral histórica de la Fórmula 1, se preparó desde tempranas horas de la mañana de este sábado 4 de julio para rendirle culto a su máximo héroe, Lewis Hamilton. Sin embargo, el libreto idílico de la marea británica fue triturado de forma implacable por la figura del campeonato, el boloñés Kimi Antonelli, quien firmó una exhibición de antología en la carrera Sprint de 17 vueltas para adjudicarse una victoria aplastante y apagar las ilusiones de las gradas de Northamptonshire.
La salida del mini-maratón sabatino cumplió con las altas expectativas. Hamilton sacó a relucir su veteranía para defender con uñas y dientes el interior de la curva 1, cerrándole la puerta a un agresivo Antonelli para retener la primera plaza de forma provisional. Mientras por detrás los McLaren y Max Verstappen se enfrascaban en una encarnizada batalla por el tercer escaño, el ritmo de los dos Mercedes de vanguardia resultó demoledor, abriendo una brecha de cuatro segundos sobre el resto del pelotón en apenas el cuarto giro. Sin embargo, la resistencia del dueño de casa iba a durar poco ante el empuje de la nueva joya del automovilismo.
El adelantamiento del día y la debacle de los perseguidores
El punto de inflexión de la competencia se escenificó en la vuelta 9 de las 17 pactadas. Hamilton comenzó a lidiar con problemas ostensibles en la entrega de energía de su unidad de potencia, transformándose en una presa fácil para el monoplaza de Antonelli, quien lo superó con una maniobra milimétrica y limpia que intimidó a los estrategas del circuito. A partir de ese instante, el italiano puso tierra de por medio para cruzar la bandera a cuadros con total comodidad, sumando su primera victoria desde el GP de Mónaco y consolidando un liderato de acero: su renta aumenta a 43 puntos sobre George Russell—quien remontó de forma discreta hasta el 4º puesto a 10 segundos del líder—y a 48 unidades sobre Hamilton.
La decepción fue total para el resto de los favoritos. Max Verstappen sufrió una alarmante pérdida de ritmo en las vueltas finales, cediendo su posición ante Charles Leclerc para evidenciar que Red Bull no las tiene todas consigo en este fin de semana. La regularidad y agresividad de Antonelli, respaldado por el mejor coche de la parrilla, lo colocan en un estado de gracia ideal antes del parón veraniego, demostrando una madurez psicológica impropia de su juventud.
Fin de semana de pesadilla para Sainz y Alonso
En la otra acera de la competencia, la Armada Española vivió una jornada para el olvido en el trazado británico. Carlos Sainz concluyó en la 17ª posición al volante de su Williams, un resultado que el propio madrileño catalogó como el reflejo fiel del potencial actual de la escudería de Grove, la cual se ha ido desangrando en las últimas semanas debido a que las mejoras en el alerón no surtieron el efecto aerodinámico proyectado en la fábrica. «Me he pasado toda la carrera detrás de Ocon, que iba más lento que nosotros, y no he podido ver el ritmo real del coche», apuntó Sainz con frustración.
Peor suerte corrió Fernando Alonso, quien finalizó en la última plaza (20º) tras vivir un auténtico calvario desde los primeros metros. El asturiano había firmado una largada sensacional al dar cuenta de los dos monoplazas de Cadillac para escalar a la 18ª plaza; sin embargo, en la segunda vuelta, un desmedido impacto por detrás por parte de Sergio “Checo” Pérez—quien posteriormente recibió una penalización de 10 segundos por parte de los comisarios—mandó al Aston Martin directamente a la gravilla. Aunque el bicampeón del mundo logró reincorporarse a la pista y adelantar a su compañero Lance Stroll, el daño en el fondo plano de su coche arruinó cualquier posibilidad de remontada en otra jornada de puro aprendizaje.
Con la Sprint guardada en el bolsillo de Antonelli, todas las miradas se trasladan a la sesión de clasificación y a la carrera grande de este domingo, donde los consagrados de la parrilla buscarán la revancha ante el intratable ritmo del juvenil italiano.