La fecha y el reto extremo que le espera a los pilotos en el GP de Canadá ¡La Fórmula 1 no da respiro y el calendario se pone color de hormiga para el "Checo"! Mientras Kimi Antonelli sigue en modo imparable con su Mercedes, nuestro Sergio Pérez tiene una cita con el destino en un circuito donde no se puede parpadear.

Tras una remontada agridulce en Miami, el mexicano se prepara para el Circuito Gilles Villeneuve. Con un formato Sprint que no perdona errores y un Cadillac en pleno desarrollo, Checo busca por fin estrenar su casillero de puntos en la quinta cita del 2026.

La Fórmula 1 deja atrás el calor y los rayos de Miami para aterrizar en Montreal. Tras ver cómo el adolescente Kimi Antonelli consolidaba su liderato con 100 puntos y su tercera victoria al hilo, la presión recae ahora en la zona media de la parrilla, donde Checo Pérez sigue batallando con el monoplaza de Cadillac.

El muro de los campeones espera

La próxima parada es el Gran Premio de Canadá, del 22 al 24 de mayo. No es una carrera cualquiera; Montreal es famoso por su “Muro de los Campeones” y sus zonas de frenado brusco que pondrán a prueba la evolución del auto estadounidense de Checo.

¡Ojo con el Formato Sprint!

Por segundo Gran Premio consecutivo (y tercero en el año), tendremos formato Sprint. Esto significa que Checo tendrá menos tiempo de práctica para poner a punto el Cadillac antes de jugarse los puntos en la carrera corta del sábado.

Horarios para República Dominicana (y México):

Viernes 22 de mayo: Clasificación Sprint (2:30 PM RD / MEX)

Sábado 23 de mayo: Carrera Sprint (10:00 AM RD / MEX) y Clasificación principal (2:00 PM RD / MEX)

Domingo 24 de mayo: Gran Premio de Canadá (2:00 PM RD / MEX)

El panorama del Mundial 2026

Tras la cancelación de las citas en el Medio Oriente, el calendario se ha ajustado y cada punto vale oro. Antonelli parece correr en otra liga, pero la lucha por ser “el mejor del resto” está más abierta que nunca. Checo demostró en Miami que tiene ritmo para remontar (pasó del puesto 20 al 16), pero en Canadá la meta es clara: el Top 10.

¿Ustedes creen que el Cadillac de Checo finalmente dará el salto de calidad necesario para sumar puntos en los muros de Montreal? ¿O seguirá el dominio absoluto del “niño maravilla” Antonelli sin que nadie le sople de cerca?

Calendario de Eventos Críticos: Mayo 2026

Fecha Deporte Evento / Encuentro Importancia para el Periódico 04 Mayo MLB NY Mets vs. LA Angels Seguimiento a Ronny Mauricio tras su HR decisivo. 04 Mayo MLB Seattle vs. Kansas City ¿Podrá Julio Rodríguez cargar de nuevo con el equipo? 05 Mayo MLB Boston vs. Houston Duelo de urgencias: Astros buscan frenar su crisis de pitcheo. 05 Mayo MLB Atlanta vs. Colorado Pendientes al reporte médico de Ronald Acuña Jr. (pierna izq). 07 Mayo Tenis Masters 1000 de Roma Inicio del cuadro principal. ¿Jugará Sinner tras Madrid? 12 Mayo MLB Interliga / Series Clave Revisión de los líderes dominicanos en HR y remolcadas. 22 Mayo F1 GP de Canadá (Sprint Qualy) Inicio del fin de semana en Montreal. Formato Sprint. 23 Mayo F1 GP de Canadá (Sprint Race) Puntos extra en juego para Checo Pérez y Antonelli. 24 Mayo F1 GP de Canadá (Carrera) 2:00 PM (RD). Circuito Gilles Villeneuve. 25 Mayo Tenis Roland Garros Inicio del segundo Grand Slam del año en París.

Próximas Paradas de la Fórmula 1 (Temporada 2026)

Tras el GP de Canadá, entramos en la gira europea más intensa: