La Fórmula 1 anuncia su calendario 2024 con nuevos aciertos y viejos errores Con mucha anticipación, la organización reveló el cronograma de la próxima temporada que busca "regionalizar" el Campeonato

06/07/2023 · 10:56 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Fórmula 1 anunció este miércoles el calendario para el Mundial de 2024, con 24 carreras, entre las que estará de nuevo el GP de China y tres se celebrarán en sábado, desde el 2 de marzo en Baréin hasta el 8 de diciembre en Abu Dabi, en una composición que favorecerá una “mayor regionalización”, la reducción de las cargas logísticas y hará “más sostenible” el curso.

La organización afirma que en la composición del orden de los Grandes Premios se ha tenido en cuenta la logística y la sostenibilidad, con movimientos como ubicar el de Japón en abril (del 5 al 17), el de Azerbaiyán en septiembre (del 13 al 15) y terminar la temporada con los de Catar (29 noviembre – 1 diciembre) y Abu Dabi (6 a 8 de diciembre). Pero así como tuvo estos aciertos, aún sigue habiendo aspectos por mejorar y grandes errores en la distribución de las carreras.

“Estamos trabajando en la regionalización del calendario”, dijo en diciembre del año pasado el ex director deportivo de la Fórmula 1, Steve Nielsen, que desde entonces se ha trasladado a la FIA. “Tenemos un calendario futuro, no te diré a partir de qué año, pero tenemos una especie de calendario futuro perfecto. Y estamos avanzando gradualmente hacia eso cada temporada, moviendo un gran premio aquí o allá una semana. Es una estrategia para pasar de la situación actual, que no nos satisface, a otra mucho mejor dentro de unos años. Pero es un proceso gradual”.

Entre las modificaciones pendientes, se encuentran las carreras de Miami y Canadá, que prefierieron mantener sus correspondientes fechas, lo cual sigue implicando viajes largos sin sentido. Por ejemplo, la cita en el Hard Rock Stadium queda metida en medio las carreras entre China e Ímola, mientras que Canadá continúa siendo una parada entre Mónaco y España.

“Será una temporada emocionante para nuestros aficionados alrededor de todo el mundo. Hay un gran interés y una demanda continua por la Fórmula 1 y creo que este calendario mantiene el equilibrio correcto entre las carreras tradicionales y el resto de sedes”, indicó Stefano Domenicali, presidente de Fórmula 1.

“El calendario permitirá, en palabras de la competición, crear un mejor flujo de carreras en ciertas regiones, ante el hecho de que, con limitaciones climáticas y contractuales, siempre habrá viajes necesarios que no puedan regionalizarse por completo. Pero estamos trabajando para seguir haciendo las mejoras necesarias para lograr una temporada lo más fluida posible“, cerró el mandatario.