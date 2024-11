Un compromiso histórico por la inclusión

La Fórmula 1 da un paso decisivo hacia la diversidad con el anuncio de su nueva carta de Diversidad e Inclusión, un acuerdo firmado por las diez escuderías, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y el propio organismo del deporte. Este documento establece acciones concretas para fomentar un entorno más inclusivo en todos los niveles del automovilismo.

El proyecto, inspirado en las recomendaciones del informe de la Comisión Hamilton de 2021, promete mitigar prejuicios, atraer talento de grupos subrepresentados y crear una cultura organizacional donde la diversidad prospere.

Formula 1 has announced the introduction of a formal Diversity and Inclusion charter, which has been agreed by all 10 teams, F1 and the FIA.

The charter is designed to enable anyone to access, contribute to and enjoy global motorsport.#F1 pic.twitter.com/GsyjdoC5ar

— Formula 1 (@F1) November 26, 2024