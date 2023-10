La pesadilla de los pilotos en la “trampa mortal” que fue el Gran Premio de Qatar La carrera, ganada por Max Verstappen, fue un calvario para cada uno de los conductores que expresaron fuertes críticas a la organización

09/10/2023 · 11:56 AM

La Fórmula 1 tiene un nuevo campeón. Aunque eso de “nuevo”, es relativo, ya que Max Verstappen se consagró por tercera vez consecutiva en la máxima categoría del automovilismo. Y acostumbrado a festejar de forma atípica, ya que su título se confirmó en el transcurso de la carrera sprint del sábado, todo el Gran Premio parecía un espectáculo descafeinado. Pero lo peor llegaría ayer durante la carrera.

El Gran Premio de Qatar se metió en el calendario oficial en 2021, en reemplazo de la fecha australiana cancelada por la pandemia de Covid-19. El Circuito Internacional de Lusail es una fecha fija del Moto GP pero era la primera vez que recibía la Fórmula 1. Y eso se notó. Una carrera con un alto grado de degradación generó varias complicaciones en el pilotaje, sumado al calor que se vivía en Qatar aún siendo invierno. Si bien en 2022 la fecha no se realizó por la Copa del Mundo de Fútbol, se confirmó que la Fórmula 1 había firmado un acuerdo por diez años con el Circuito para albergar el Gran Premio.

Pero nada pudo salir peor. Qatar se convirtió en una fecha sin demasiado atractivo debido a que Verstappen se consagró campeón antes del domingo, lo cual desanimó un poco el ambiente. Y para colmo, Pirelli (proveedor de neumáticos oficial) avisó que la degradación era muy alta registrando incluso daños en todos los monoplazas, por lo que la FIA obligó a cada uno de los equipos a no dar más de dieciocho vueltas con cada set de gomas. Así, para no perder tiempo debido a que había que realizar un mínimo de tres paradas, cada piloto tuvo que ir a fondo toda la carrera, lo cual terminó siendo demoledor por el calor en cada vehículo.

Cabe recordar que los pilotos sufren más la temperatura arriba del auto por el calor del motor y el buzo antiflama. A diferencia de la primera visita de la Máxima a Qatar, que fue el 21 de noviembre de 2021, con una temperatura más cómoda para los competidores, esta vez el calendario puso el evento para el 8 de octubre, cuando se registran temperaturas más altas. Algo que llamó la atención ya que se podría haberse pasado para el final junto con la última fecha que suele llevarse a cabo en Abu Dhabi.

Por primera vez en mucho tiempo, se dio el abandono de un piloto por razones de salud, ya que si bien venía realizando una carrera aceptable, el rookie de Williams Logan Sargeant tuvo que abandonar por no poder seguir conduciendo. “No me encuentro muy bien”, dijo el estadounidense. “Es tu decisión. No hay que avergonzarse por parar si te sientes mal”, le contestaron. El norteamericano desertó en el giro 40, ingresó a boxes y le costó bajarse de su auto.

En tanto que Fernando Alonso, que a sus 42 años se muestra cada vez más óptimo en lo físico, antes de hacer una de sus detenciones en los boxes le preguntó a su escudería, Aston Martin: “El asiento está ardiendo. ¿Hay algo que podamos hacer en la parada en boxes? ¿Tirarme agua o algo así?” El español culminó sexto y el descender de su monoplaza se agachó en dos oportunidades y debió apoyarse en la rueda delantera izquierda. Incluso, resaltó que presentaba quemaduras en su espalda.

La imagen que se repitió en todo el post carrera fue a los conductores tirados en el suelo una vez que pudieron salirse del monoplaza y a muchos les costó recuperar el aliento. En conferencia de prensa, Esteban Ocon de Alpine admitió que llegó a vomitar en la vuelta 15 de carrera. “El auto tuvo un muy buen ritmo. Fue la carrera más difícil que tuve en mi vida. En medio de esta carrera con mucho calor los neumáticos terminaron enteros”, contó el australiano Oscar Piastri, de 22 años, que luego de la carrera se tiró en el piso en el encuentro que suelen tener los tres primeros antes de subir al podio.