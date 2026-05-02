Lando Norris vuela en Miami y encabeza un doblete histórico ¡Vaya mañana de emociones fuertes en la Florida! McLaren acaba de dar un golpe en la mesa que nadie se esperaba con ese doblete en la carrera sprint. Crónica completa de lo que acaba de pasar en el asfalto de Miami, donde la alegría naranja se mezcló con el respeto a una leyenda que se nos fue.

El actual campeón del mundo no dejó margen para la duda y se llevó la carrera corta en el Hard Rock Stadium. Oscar Piastri completó la fiesta de los de Woking, mientras que Ferrari arañó un podio en una carrera marcada por las sanciones y el recuerdo a Alex Zanardi.

¡Qué manera de empezar el fin de semana! Los McLaren han demostrado que su paquete de mejoras para este Gran Premio de Miami no era broma. Lando Norris, quien salió desde la pole, dominó las 19 vueltas de la carrera sprint para llevarse una victoria autoritaria que le sirve para recortar distancias en el mundial.

El podio y el “castigo” al líder

La carrera fue un monólogo de Norris, pero detrás la batalla estuvo al rojo vivo:

Oscar Piastri: El australiano aguantó el ritmo de su compañero y aseguró un segundo lugar vital para McLaren.

Charles Leclerc: El monegasco de Ferrari salvó los muebles para la Scuderia con un sólido tercer puesto.

Andrea Kimi Antonelli: El joven maravilla de Mercedes y líder del campeonato cruzó la meta cuarto, pero una sanción de 5 segundos por límites de pista lo mandó hasta la sexta posición, dejando puntos valiosos en el camino.

Los nuestros, contra las cuerdas

No fue el mejor día para la representación latina y española en la Ciudad del Sol:

Franco Colapinto (Alpine): El argentino batalló duro pero se quedó en la puerta de los puntos con un décimo lugar.

Sergio “Checo” Pérez (Cadillac): El mexicano sigue sufriendo con el balance de su nuevo monoplaza y terminó en un lejano decimoséptimo puesto.

Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin): Los españoles terminaron decimocuarto y decimosexto, respectivamente, en una carrera donde no encontraron el ritmo necesario.

Luto en el Paddock: Adiós a Alex Zanardi

El momento más emotivo se vivió antes de que los motores rugieran. La parrilla completa guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Alex Zanardi a los 59 años. El italiano, ejemplo de superación tras perder las piernas en un accidente en 2001 y ganar múltiples oros paralímpicos, murió el viernes, dejando un vacío inmenso en el corazón de todos los que amamos el automovilismo.

¿Ustedes creen que este doblete de McLaren es una señal de que el campeonato está cambiando de manos o fue solo un “chiripazo” del circuito de Miami? ¿Podrá Antonelli recuperarse de la sanción para la carrera de mañana?