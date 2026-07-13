Las tres claves por las que Racing Bulls supera operativamente a Red Bull en la F1 2026 ¿Lección al hermano mayor? Mientras el RB22 sufre para encontrar su ventana de rendimiento, el equipo satélite de Faenza encadena cinco grandes premios puntuando con ambos monoplazas gracias a una estabilidad envidiable.

Las planillas del campeonato mundial de constructores de la Fórmula 1 2026 exponen una realidad que pocos anticipaban en los folios de pretemporada: Racing Bulls se ha consolidado como el único equipo de la parrilla capaz de puntuar con sus dos monoplazas en los últimos cinco fines de semana de carrera. La escuadra dirigida en el pitlane por Alan Permane ha encontrado una madurez técnica que la sitúa codo con codo frente a Alpine por el honorífico puesto de “el mejor del resto”.

Aunque Red Bull Racing retiene una ventaja lineal de 69 puntos en la tabla general gracias a los picos de velocidad de su monoplaza, la fisonomía operativa de Racing Bulls está ejecutando procesos con una limpieza y una calma que contrastan con el estado de cambio constante que se respira en Milton Keynes.

Las 3 grandes diferencias técnicas entre los dos equipos

El análisis de los datos de telemetría y GPS revela tres apartados clave donde el monoplaza VCARB 03 está maximizando su rendimiento por encima del exigente RB22:

1. Ventana de trabajo inmediata desde la FP1

La mayor virtud del chasis de Faenza este año es su nobleza. Tal como admitió el piloto Liam Lawson tras el Gran Premio de Gran Bretaña, el coche ingresa en una ventana sólida de balance desde los primeros entrenamientos libres del viernes. Mientras Red Bull suele vivir jornadas de alta tensión que obligan a sus pilotos de simulador a trabajar toda la madrugada para enderezar el rumbo (como es habitual en el historial de Max Verstappen), Racing Bulls solo ejecuta pequeños ajustes finos. Esto les permite centrar sus energías en la preparación de las tandas de carrera frente a rivales con inicios más dubitativos.

2. Actualizaciones progresivas y permanentes

La directiva técnica de Racing Bulls ha implementado un paquete de mejoras escalonadas que ha demostrado una eficiencia perimetral del cien por ciento. El nuevo suelo introducido en el Gran Premio de Canadá, complementado con sutiles modificaciones en el difusor y en la geometría del borde en Barcelona, Austria y Silverstone, ha aportado décimas reales y permanentes. En la acera del frente, los folios de Red Bull muestran que su masiva actualización de Austria funcionó en su carrera de casa, pero se diluyó rápidamente en las curvas rápidas de Silverstone.

3. El dominio de las salidas de carrera

Las arrancadas se han convertido en una lotería para el exigente embrague de Red Bull, mientras que los pilotos de Racing Bulls tienen el procedimiento completamente dominado. A excepción de un contratiempo de Lawson en el arranque de la temporada en Australia, el piloto neozelandés y su compañero Arvid Lindblad han ganado posiciones de forma lineal en casi todas las salidas.

El jefe de equipo, Alan Permane, detalló que la clave radica en la gestión psicológica y operativa de la unidad de potencia Red Bull-Ford:

“Usamos la misma unidad de potencia, la misma caja de cambios y los mismos neumáticos. Las salidas son complicadas con estos motores y los pilotos tienen que trabajar duro, pero nosotros nos enfocamos en mantenerlos tranquilos si la arrancada de la vuelta de formación no arroja los datos de temperatura ideales. Saben que todo va a estar bien”.

Cooperación y fuga de cerebros a Milton Keynes

El rendimiento de la organización satélite ha sido tan destacado que ha alterado el orden establecido, al punto de provocar que Red Bull absorbiera de urgencia a ingenieros clave de su estructura. El caso más evidente en el paddock ha sido el de Andrea Landi, quien solo cumplió un período de excedencia de tres meses para pasar de Racing Bulls a Red Bull como nuevo jefe de rendimiento. Este movimiento interno generó fuertes protestas por parte de Zak Brown (McLaren), debido a las facilidades de traspaso de personal que existen entre ambas divisiones, a diferencia de los estrictos contratos que obligarán a Gianpiero Lambiase a esperar hasta el año 2028 para poder mudarse a las oficinas de Woking.

Con el parón veraniego a la vuelta de la esquina tras la ronda de los Países Bajos en Zandvoort, Racing Bulls demuestra que tener una plataforma noble y un grupo de trabajo enfocado es la mejor receta para brillar en la zona media de la máxima categoría.