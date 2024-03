A pesar del éxito de Ferrari con un 1-2 en el Gran Premio de Australia, Charles Leclerc no pudo evitar sentir una pizca de frustración al ver a su compañero de equipo, Carlos Sainz, cruzar la línea de meta antes que él.

Charles Leclerc se quedó con sentimientos encontrados después del Gran Premio de Australia a pesar de que la carrera sobre el papel fue perfecta para Ferrari, ya que se llevaron a casa un 1-2 y el punto de bonificación por la vuelta más rápida.

Pero con Carlos Sainz emergiendo una cómoda victoria sobre el piloto monegasco, estaba claro que el resultado dejó a Leclerc un poco frustrado.

Sus problemas realmente comenzaron el sábado, cuando intentó ser demasiado agresivo en la clasificación y terminó pagando el precio con una posición P5 en la parrilla frente a la P2 de su compañero de equipo. Eso al menos se convirtió en cuarto gracias a la penalización de Sergio Pérez en la parrilla, pero aún así dejó a Leclerc tratando de ponerse al día en un día en el que Sainz no se equivocó al registrar la primera victoria del año para Ferrari.

Leclerc tuvo que trabajar duro para subir al podio, superando a Lando Norris, que iba por delante en la pista, antes de hacer todo lo posible para presionar a su compañero de equipo. Con Sainz fuera de la vista en el último stint, la atención de Leclerc se centró en defenderse de los McLaren detrás, lo que pudo hacer con relativa facilidad al final.

“No estoy muy contento con mi propia actuación. En la clasificación no hice un gran trabajo, así que salgo más atrás de lo que esperaba”, dijo Leclerc después.

“En la carrera, mi segundo stint no fue muy bueno, tuve mucho ataque frontal. Mi último stint fue fantástico, pero estaba demasiado atrás para hacer algo y Carlos ha estado ahí todo el fin de semana, así que lo felicito. Se lo merece, muy feliz por el equipo”.

El segundo lugar ha elevado a Leclerc por encima de Pérez en la clasificación de pilotos y ahora está a solo cuatro puntos de Max Verstappen, por lo que hay muchas cosas positivas que sacar, incluso si sabe que el holandés regresará, con más hambre que nunca en la próxima carrera.

“Hemos conseguido el máximo de puntos, también tenemos la vuelta más rápida, por lo que no podíamos esperar algo mejor como equipo y, por mi parte, siempre intento hacer un mejor trabajo”, dijo después. “Este fin de semana no he estado particularmente en forma desde ayer, pero si los fines de semana no estoy en forma, soy segundo con la vuelta más rápida, entonces firmaré”.

El ritmo de Ferrari a una vuelta ha sido impresionante, tanto el año pasado como al comienzo de esta temporada. Pero es su ritmo de carrera lo que los decepcionó en 2023, siendo el principal culpable el desgaste de los neumáticos.

Más duros con sus neumáticos Pirelli que los Red Bull, la mejor noticia que salió de Melbourne fue que aquí pudieron extraer mucho más de sus neumáticos que Pérez, lo que es un muy buen augurio para el resto de la temporada, especialmente si Red Bull tiene problemas de confiabilidad con los que lidiar luego del retiro de Verstappen por un problema de frenos.

“Creo que tendremos fines de semana en los que ejerceremos presión sobre [Red Bull]”, dijo Leclerc. “No podemos dejarnos llevar demasiado, sólo porque no estuvo Max [Verstappen] en la carrera de hoy y sabemos lo rápido que es en ritmo de carrera.

“Pero seguro que si seguimos trabajando así, habrá carreras en las que lo presionaré mucho”.