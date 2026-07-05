Leclerc frena mala racha en un GP de Gran Bretaña caótico ¡Qué locura de carrera, qué absoluto caos y qué golpe de timón nos deja este Gran Premio en Silverstone! El "Templo de la Velocidad" vivió un domingo de pesadilla para el líder del Mundial y de gloria absoluta para la escudería de Maranello.

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