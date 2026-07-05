Charles Leclerc rompió una sequía de año y medio sin triunfos al llevarse una caótica y accidentada victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026, en una carrera que terminó bajo el coche de seguridad. El monegasco firmó una exhibición impecable desde la arrancada, pero el destino le sonrió cuando Kimi Antonelli sufrió una rotura en su alerón delantero a falta de 10 vueltas mientras lo cazaba ferozmente. El italiano, penalizado además por circular con el coche dañado, acabó 16º, abriendo de par en par el campeonato. George Russell (2º) y Lewis Hamilton (3º) completaron el podio para alegría del público local, permitiendo que el heptacampeón recorte la distancia en el Mundial a unos 30 puntos de Antonelli. Carlos Sainz cruzó la meta en la 12ª posición, batallando con las nulas evoluciones de su Williams, mientras que Fernando Alonso firmó una discreta 18ª plaza.
El monegasco le dio a Ferrari una victoria histórica tras el abandono técnico de Antonelli a diez vueltas del final. Russell y Hamilton completaron el podio en una carrera que terminó bajo el Safety Car.
Leclerc golpea en la arrancada y desata la guerra
El misticismo y la exigencia del circuito de Silverstone volvieron a confabularse para regalarle a los fanáticos de la Fórmula 1 uno de los domingos más dramáticos, impredecibles y accidentados de la temporada 2026. Rompiendo una racha aciaga que arrastraba desde el Gran Premio de Miami en el mes de mayo, Charles Leclerc ejecutó una obra de arte táctica para adjudicarse el Gran Premio de Gran Bretaña, devolviendo a la escudería Ferrari a lo más alto del podio en el mismo trazado donde el mítico José Froilán González firmó la primera victoria histórica para el Cavallino Rampante.
El guion de la carrera comenzó a escribirse con tinta de drama desde el apagado de los semáforos. El poleman y líder del campeonato, Kimi Antonelli, firmó una salida sumamente deficiente, siendo devorado de inmediato por la agresividad de Leclerc y un motivado Lewis Hamilton. La tensión aumentó en la vuelta 8 cuando los comisarios penalizaron a Hamilton con 5 segundos por haberse adelantado flagrantemente al semáforo en la largada. Sin embargo, el joven Antonelli demostró por qué es el piloto más temido de la parrilla: en el giro 11, tras gestionar de forma brillante la energía de su monoplaza, le propinó un adelantamiento colosal a Hamilton antes de la mítica curva de Copse, lanzándose en una persecución directa contra el Ferrari número 16.
El drama técnico de Antonelli y el caos de Verstappen
La carrera ingresó en una fase de pura estrategia tras las paradas en los boxes. Mientras Hamilton y Russell se enfrascaban en un encarnizado duelo directo que hizo saltar chispas en la radio de Mercedes, Max Verstappen (quien posteriormente quedaría fuera por un fuerte accidente) escalaba posiciones provisionales. Antonelli estiró su detención hasta la vuelta 36, calzó el compuesto duro y activó el “modo caza”, recortando la distancia con Leclerc a un ritmo demoledor de casi un segundo por vuelta.
Cuando el boloñés se encontraba a escabrosos 3 segundos de la punta y se preparaba para el zarpazo final a falta de 10 giros, la desgracia mecánica tocó a su puerta: un flap de su alerón delantero se desprendió y se incrustó directamente en el neumático. Aunque el juvenil italiano intentó mantenerse en pista con el coche herido, los comisarios le aplicaron una severa sanción de cinco posiciones en la parrilla por circular en condiciones de peligro, relegándolo a una catastrófica 16ª posición final. La suciedad en la pista y los restos de los incidentes obligaron a dirección de carrera a desplegar un coche de seguridad final, decretando un deslucido pero glorioso cierre bajo bandera amarilla para el delirio de Ferrari.
Los españoles sufren con el rendimiento de sus monoplazas
Para la representación hispana, la mítica pista británica ofreció un panorama de pura frustración y escasa recompensa. Carlos Sainz concluyó en la 12ª posición, un resultado que deja en evidencia el alarmante estancamiento aerodinámico del chasis FW-48 de Williams. El madrileño completó una largada antológica esquivando un fuerte impacto entre Alexander Albon y Oliver Bearman para escalar hasta la décima plaza en la primera vuelta; no obstante, el déficit de velocidad punta lo transformó en presa fácil para el Kick Sauber de Gabriel Bortoleto y el Alpine de Pierre Gasly. «A partir de ahí se vio la realidad del coche, que se resiste a evolucionar. Empiezo a perder la paciencia», deslizó un contrariado Sainz.
Por su parte, Fernando Alonso cerró un fin de semana de puro calvario en el 18º escaño. El bicampeón del mundo tuvo que ingresar a los boxes de forma prematura en la primera vuelta debido a problemas mecánicos de origen, viéndose obligado a remar desde la última posición del pit lane. Aunque logró superar el ritmo de su compañero de garaje Lance Stroll y poner bajo presión al dañado McLaren de Oscar Piastri, el asturiano asume que solo queda esperar por las mejoras estructurales de Aston Martin. Con este resultado, el campeonato mundial recibe una inyección de adrenalina pura de cara al parón veraniego, con Hamilton colocándose a solo 30 puntos del liderato de Antonelli.