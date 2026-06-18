Lo que la F1 debería hacer si realmente premiara el mejor piloto, según Carlos Sainz El piloto español de Williams planteó una utópica Fórmula 1 donde los pilotos se desvincularían de los equipos y competirían en todos los monoplazas de la parrilla para garantizar un campeonato de pilotos completamente justo. Una idea radical para revolucionar el paddock.