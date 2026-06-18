La “loca” propuesta de Carlos Sainz: Un cambio de reglamento que obligaría a rotar por todas las escuderías. Carlos Sainz es uno de los pilotos con mayor experiencia en la parrilla actual de la Fórmula 1. Tras debutar en 2015 con Toro Rosso, el madrileño ha pasado por escuderías históricas como Renault, McLaren, Ferrari y actualmente Williams, convirtiéndose en el segundo piloto en la historia —junto al tetracampeón Alain Prost— en vestir los colores de estos cuatro gigantes del automovilismo. Con más de una década de experiencia y habiendo vivido múltiples cambios en las regulaciones de los motores y la aerodinámica, Sainz ha compartido una visión sumamente peculiar sobre cómo sería su formato ideal para la máxima categoría.
En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, el actual piloto de Williams sugirió una modificación reglamentaria drástica para el Campeonato Mundial de Pilotos, enfocada en separar por completo la dependencia que existe hoy en día entre el rendimiento del atleta y el potencial técnico de su monoplaza.
Dos carreras por equipo: El formato perfecto según Sainz
La propuesta del español consiste en que los pilotos no firmen contratos con escuderías específicas, sino directamente con la organización de la Fórmula 1. Bajo este esquema, la temporada se dividiría de forma equitativa para que todos los competidores utilicen las mismas herramientas a lo largo del año.
“Siempre he imaginado una Fórmula 1 donde los fabricantes y los pilotos estén separados, algo que nunca sucederá, por supuesto. Pero imagino una categoría donde tienes 20 carreras, y cada piloto corre dos carreras con cada coche”, explicó Sainz.
Según el análisis del piloto, este formato resolvería el eterno debate sobre quién es el mejor conductor de la parrilla:
Campeonato de Pilotos Puro: Todos los competidores tendrían exactamente las mismas oportunidades de sumar puntos con los mejores y los peores vehículos del campeonato, ganando el título el conductor más completo.
Campeonato de Constructores Independiente: Las escuderías seguirían sumando los puntos que cada uno de los 20 pilotos de la parrilla logre registrar a los mandos de sus respectivos monoplazas durante sus dos grandes premios de asignación.
El impacto en la parrilla actual de 2026
Aunque el propio Sainz reconoció que es una idea sumamente difícil de ejecutar debido a los intereses comerciales de las marcas y las complejidades técnicas de adaptar los asientos y configuraciones de los coches cada dos fines de semana, aplicar esta teoría al campeonato actual de 2026 deja escenarios sumamente llamativos.
Bajo esta regla hipotética, pilotos como Lance Stroll —quien marcha en la última posición del campeonato mundial de pilotos con cero puntos tras las primeras siete rondas del calendario con Aston Martin— tendría la oportunidad garantizada de subirse durante dos carreras a los competitivos monoplazas de Mercedes y Ferrari.
En la acera opuesta, el actual líder del mundial, Andrea Kimi Antonelli, se vería obligado a dejar la comodidad de su coche en Mercedes para exprimir el rendimiento de los equipos que cierran las clasificaciones esta temporada, como el equipo Audi, que apenas cuenta con dos unidades, o el monoplaza de Cadillac, que todavía no ha podido inaugurar su casillero de puntos en lo que va de año.
Por ahora, las propuestas de cambios del español para los comisarios de la FIA se centran en solicitudes más realistas, como su reciente petición de dividir la sesión de clasificación de Mónaco en dos grupos para evitar el tráfico en pista, inspirándose en el formato de la Fórmula 2. Sin embargo, su propuesta de rotación absoluta queda como una de las reflexiones más interesantes sobre la equidad deportiva en la historia moderna del automovilismo.