Max Verstappen, actual campeón del mundo de Fórmula 1, vivió un fin de semana para olvidar en el Gran Premio de Hungría. El neerlandés, que partía desde la tercera posición, tuvo que conformarse con un quinto puesto tras una carrera plagada de problemas, frustración y controversia.

VERSTAPPEN 💥 HAMILTON

A big hit which sent the Red Bull flying and ultimately ended the fight for P3 🥉#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/I7K2Nu5sgG

— Formula 1 (@F1) July 21, 2024