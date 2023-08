Muchas dudas aún por resolver en el mercado de pilotos La "Silly Season" todavía tiene varios asientos por ocupar de cara a la temporada 2024, aunque no se descarta que muchas situaciones se resuelvan a final de temporada

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En pleno parón veraniego de la F1, que regresa la próxima semana en Zandvoort (25-27 de agosto), gran parte de los pilotos de la máxima categoría del mundial de automovilismo deberían estar trabajando en cerrar su futuro. Hay un total de 12 pilotos de los 20 que conforman la parrilla actual de F1 que disponen de contrato para el próximo año con sus respectivos equipos, sin embargo, en el ‘Gran Circo’ ello no garantiza nada y todo está por ver.

De momento, el mercado de fichajes de la F1 depende más que nunca de una renovación de Hamilton que se da por hecha y también habrá que estar muy pendiente de lo que ocurra en Alfa Romeo, Haas, AlphaTauri y Williams, en la que hay casos en los que ambos pilotos no tienen asiento confirmado. Mientras que en Ferrari, la duda es más hacia 2025.

Pilotos que terminan contrato:

Entre los 20 pilotos que conforman la actual parrilla de F1, hasta 8 no tienen garantizado su asiento para la temporada 2023 de Fórmula 1. Estos son los pilotos de F1 que terminan contrato en 2023:

Kevin Magnussen (Haas) Nico Hülkenberg (Haas) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) Logan Sargeant (Williams) Daniel Ricciardo (cedido por Red Bull a AlphaTauri) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Lewis Hamilton (Mercedes, cercano a acuerdo) George Russell (Mercedes, cercano a un acuerdo por dos años)

Pilotos de F1 con contrato para 2024 o más:

Hay un total de 13 pilotos con contrato en vigor. Son los siguientes:

Valtteri Bottas (Alfa Romeo, hasta 2024) Alex Albon (AlphaTauri, hasta 2024) Pierre Gasly (Alpine, hasta 2025) Esteban Ocon (Alpine, hasta 2024) Lando Norris (McLaren, hasta 2025) Oscar Piastri (McLaren, hasta 2024) Charles Leclerc (Ferrari, hasta 2024) Carlos Sainz (Ferrari, hasta 2024) Fernando Alonso (Aston Martin, hasta 2024) Lance Stroll (Aston Martin, hijo del propietario) Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull, hasta 2024) Max Verstappen (Red Bull, hasta 2028)

Para que en este mercado de la parrilla de la F1 de 2024 se produzca un bombazo o un gran cambio de piezas importantes, debería moverse una. Pero no parece que vaya a ser así. Algunos apuntaban a que Lewis Hamilton podía dejar Mercedes, algo que podía dejar un hueco muy apetecible en Mercedes para que otros grandes nombres se movieran de sus actuales equipos.

Pero como han reiterado el propio Hamilton y el jefe de Mercedes, Toto Wolff, todo está preparado para la renovación del inglés. De hecho, que se esté demorando la firma podría tratarse más de una negociación directa con Mercedes para cuestiones relacionadas con el papel de Hamilton como embajador una vez deje de ser piloto de F1.

El hecho de que no haya ningún movimiento en Mercedes, impide que otros pilotos se muevan de sus actuales equipos. El resto de grandes no tienen previstos cambios. Aunque todo es posible. En Red Bull se habló mucho de la posibilidad de que ‘Checo’ Pérez no continuara, pero el equipo de las bebidas energéticas ha ratificado al mexicano en muchas ocasiones. La intención del cuadro de Milton Keynes es continuar con Verstappen, su gran líder, y Pérez a su lado.

Muchos especularon con la opción de que Ricciardo le quitara el sitio al mexicano en 2024, pero Red Bull dejó claro que esa idea solo podría ser posible para 2025. En Red Bull, todo puede pasar y ya han demostrado que pueden cambiar de opinión a mitad de curso, pero si no ocurre algo inesperado, ‘Checo’ debería continuar como indica su contrato. Por su parte, habrá que ver si Ricciardo, actualmente cedido en AlphaTauri, contínua pilotando para el equipo de Faenza o si vuelve a sus funciones de piloto probador a la espera de una nueva oportunidad en Red Bull en 2025.