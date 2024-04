No hay quién pueda con Verstappen: sus rivales decepcionan Helmut Marko evalúa el desempeño de Checo Pérez: ¿Renuncia a competir contra Verstappen?

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el fulgor de la competición automovilística, cada movimiento de los pilotos es objeto de escrutinio, especialmente cuando se trata de una alineación estelar como la de Red Bull. En este sentido, el análisis del asesor deportivo de la escudería, Helmut Marko, sobre el desempeño de Sergio Pérez en el Gran Premio de China ha generado un intenso debate en los círculos del deporte motor.

En su columna para Speedweek, Marko destacó el cambio de actitud de Pérez respecto a su compañero de equipo, Max Verstappen. El mexicano, quien logró un doble podio en China al obtener el segundo lugar en el Sprint y el tercero en la carrera principal, ha dejado atrás la idea de competir directamente con Verstappen, según Marko.

“Lo que me alegra es que Sergio Pérez está mostrando mejores actuaciones en esta primera parte de la temporada que hace un año”, señaló Marko. Sin embargo, enfatizó que Pérez ya no busca vencer a Verstappen en la pista: “Checo ya no sale a la pista con el argumento de que quiere vencer a Max”, afirmó.

Este cambio de mentalidad contrasta con el enfoque del año anterior, donde Pérez intentó desesperadamente seguir el ritmo de Verstappen. Marko explicó que, en 2023, Pérez experimentó con diferentes configuraciones técnicas para acercarse al rendimiento de su compañero, pero ahora ha renunciado a esa estrategia.

A pesar de ello, Marko elogió el desempeño de Pérez en China, destacando su capacidad para obtener resultados sólidos a pesar de los contratiempos, como el momento desafortunado del coche de seguridad. Sin embargo, señaló que Pérez enfrenta dificultades al tratar de adelantar cuando está atrapado en el tráfico, lo que limita su habilidad para gestionar los neumáticos.

Además de evaluar el rendimiento de Pérez, Marko también analizó el panorama general de la competencia en el Gran Premio de China. Sorprendido por el rendimiento de Lando Norris en McLaren y la fortaleza de Fernando Alonso en Alpine, Marko destacó cómo estos pilotos desafían a los líderes establecidos como Verstappen y Pérez.

En última instancia, el análisis de Marko plantea interrogantes sobre el papel de Pérez dentro de Red Bull y su capacidad para competir en igualdad de condiciones con Verstappen. ¿Está Pérez renunciando a la lucha por la victoria? Solo el tiempo y las próximas carreras revelarán la respuesta a esta intrigante pregunta.