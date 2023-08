“No me acuerdo de los mundiales que gané” Uno de los pilotos de la parrilla se ha sincerado y admitió que le cuesta recordar detalles de sus títulos

Fernando Alonso ha revelado sus sentimientos. Una entrevista en profundidad concedida a High Performance en la que ha tocado temas sensibles que, tal vez, cuando se retire del automovilismo, también plasme en su autobiografía. El español ha recordado sus instantes más dolorosos en la Fórmula 1 con total sinceridad y es hora de conocerlos desde su propia perspectiva.

“La primera cosa que probablemente cambiaría sería ganar un Mundial con Ferrari”, reconoció con resignación: “Si pudiera regresar a 2010 o 2012… Nos quedamos a escasas vueltas de ganar el campeonato y eso podría cambiado el devenir y la historia de algunas cosas”, mencionó sobre la pregunta de si modificaría algo de su vida si pudiera regresar el tiempo atrás.

Razón no le falta a la leyenda de 42 años: el ovetense se ha quedado a ocho puntos de ser pentacampeón del mundo de Fórmula 1, aunque su título perdido en 2007 con McLaren lo tiene más enterrado, como, por desgracia, sus celebraciones en Interlagos con Renault: “Gané el campeonato en Brasil en 2005 y 2006 y me cuesta recordar algo de aquellas tardes y noches, lo cual es triste”, admitió.

El reloj de arena no se detiene y, durante años, fue excesivamente acelerado para Alonso, que presiente un final cercano e inevitable: “Me arrepiento de no haber disfrutado más de mi trayectoria. Se qué la estoy terminando, que dentro de unos años ya no pilotaré y que habrá una nueva vida”, relató el bicampeón: “Cuando mire hacia atrás, veré muchas cosas positivas, buenas amistades y experiencias increíbles. Pero debí haber disfrutado más cada momento. Si tuviese la oportunidad de repetir mi vida, no cambiaría mis decisiones ni mis equipos, tampoco los títulos de Ferrari. Sólo cambiaría vivir más esos momentos e intentar tener más recuerdos”, aseguró.

Fernando Alonso ingresó en el Gran Circo como una estrella fugaz y ya en su cuarta temporada derrocó al Káiser: “Cuando llegué a la Fórmula 1, Michael Schumacher estaba dominando el deporte, pero nunca pensé que era más lento que él. Quizá fue un enfoque kamikaze para empezar mi carrera, pero nunca dudé de que, teniendo el mismo coche, podía desafiarle”.

Visto así, el reto de la F1 parecía sencillo y superado. Sin embargo, posteriormente vino más de una década de resultados indeseados acompañados con etapas realmente oscuras: “Es muy doloroso quitarse el casco y no estar en el podio. Ves cómo otros lo festejan y no lo puedes digerir durante horas”, explicó Fernando.

En la actualidad, Alonso ha superado la barrera de los 100 podios gracias a Aston Martin y ha vuelto a disfrutar de una segunda juventud. No obstante, la cuerda no es infinita. Es por ello que el deportista español valora más cada tercer y segundo puesto obtenido en 2023. No es descartable que el bronce y la plata se conviertan en oro en un futuro a corto plazo. De ser así, Alonso podrá guardar esta vez recuerdos imborrables.