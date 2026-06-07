“Nos robaron”: Un indignado Pierre Gasly explota contra la FIA ¡Estalló Gasly! El francés acusa a la FIA de "robarle" el podio de Mónaco de forma injusta,

El Gran Premio de Mónaco 2026 nos regaló una de las batallas en pista más intensas de los últimos años, pero la verdadera tormenta estalló en los micrófonos del paddock tras la bandera a cuadros. El piloto francés de Alpine, Pierre Gasly, denunció de manera enérgica que a su escudería le “robaron” un podio legítimo en los despachos de los comisarios, tras aplicársele una doble penalización que lo desplazó de la tercera posición de la clasificación final.

Gasly, quien completó una de las actuaciones más sólidas de toda su trayectoria en la Fórmula 1 al remontar desde el noveno puesto de la parrilla, vio cómo diez años de esfuerzo profesional se esfumaban por lecturas milimétricas e “injustas” en los sensores del pitlane.

Diferencias de 0.1 km/h y un error masivo en el “Paddock”

El calvario reglamentario para el galo se materializó en dos sanciones de cinco segundos cada una por exceder el límite establecido de 60 km/h en la calle de talleres. Lo que ha desatado la furia del piloto y de la directiva de Alpine es el margen ridículo por el cual los radares de la FIA activaron las alarmas:

Primera infracción: Registrada por superar el límite por apenas 0.1 km/h.

Segunda infracción: Registrada por un exceso de 0.4 km/h.

El piloto insistió con vehemencia en que activó el limitador de velocidad electrónico correctamente y mucho antes de cruzar la línea de entrada tardía a los boxes. De igual forma, el francés argumentó que esto no se trata de un error de pilotaje aislado, dado que la anomalía atrapó a pilotos de tres y cuatro escuderías distintas en la misma tarde, incluyendo a George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren) e incluso a Lewis Hamilton (Ferrari). Una de las principales hipótesis que corre con fuerza en los garajes de Montecarlo apunta a que el sistema de telemetría oficial falló debido a la trayectoria o línea angular que tomaron los monoplazas al ingresar al callejón de servicio.

“Llevo diez años rompiéndome la piel”

Visiblemente conmovido ante la prensa especializada tras la redacción de la crónica oficial de Oleg Karpov, Gasly exigió que la federación revise a fondo los datos puros para corregir este despropósito.

“No creo que haya nada que pueda hacerme más daño ahora mismo. Llevo diez años dejándome la puta piel por este tipo de momento. Hoy hicimos todo bien para subir a ese podio delante de todos los aficionados. Este es el tipo de momento que, para mí, no nos puede ser arrebatado por razones injustas. Lo que está pasando ahora mismo no está bien y espero que puedan tomar la decisión correcta”, exclamó el piloto de Alpine.

A pesar de que nada podrá devolverle la experiencia y adrenalina de descorchar la champaña frente a los fanáticos en el podio real, el francés confía en que la apelación de su escudería surta efecto en los escritorios. Como condimento extra a este drama dominical, la clasificación oficial de Mónaco en este 2026 se mantiene bajo estatus provisional, dado que Gasly todavía podría heredar el tercer escalón definitivo si prospera la investigación paralela que la FIA mantiene sobre el Red Bull de Isack Hadjar.