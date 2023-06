Por culpa de Neymar, la Fórmula 1 pondrá restricciones a las visitas La organización pondrá limitaciones a la presencia de ajenos en el paddock y la parrilla

La Fórmula 1 es conocida por su glamour, lujo y la presencia de personalidades en cada Gran Premio. Son muchos los que se dan cita en las carreras, mayormente invitados por las escuderías como acompañantes de primer nivel, realizando visitas a las instalaciones o incluso mirando la carrera desde los mismos boxes.

Sin embargo, este acceso está siendo objeto de escrutinio después de que algunos invitados -entre ellos el futbolista brasileño Neymar Jr- siguieran situados al borde de la hierba en la recta principal cuando se inició la vuelta de formación del GP de España de este mes, lo cual viola varias normativas de seguridad.

Este caso se produce mientras el Consejo Mundial del Motor de la FIA espera los resultados de una investigación sobre una invasión de pista ocurrida a última hora del GP de Australia en abril. Los comisarios de carrera fueron convocados inmediatamente después para revisar los motivos que llevaron a ese incidente.

Se espera que el promotor del evento presente un informe sobre el incidente en junio. Como parte del mismo, la FIA espera un “plan de reparación que aborde los problemas de seguridad”. En ocasiones, la F1 ha permitido el acceso de invitados famosos a la parrilla mientras los coches se alejaban. En 2017 organizó una sesión de fotos especial con Usain Bolt en el GP de Estados Unidos momentos antes del inicio de la vuelta de formación.

El Presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, declaró: “Debemos aprender del incidente del Gran Premio de España. Stefano Domenicali ha asegurado a la FIA que se están tomando medidas para garantizar que no se repita el incidente”. “Es un problema no sólo en la Fórmula 1, sino también en la Fórmula E y en el Campeonato Mundial de Resistencia y en otras categorías por mis experiencias recientes con demasiada gente en la parrilla en algunos eventos. No tengo ninguna duda de que, en todos los casos, el promotor cumplirá los requisitos de la FIA en materia de seguridad. Es deber de la FIA garantizar un entorno seguro para todos. La seguridad en el automovilismo es la principal prioridad de la Federación”.