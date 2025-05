El Gran Premio de Emilia-Romaña no solo marcará el regreso del circo de la Fórmula 1 a Europa, sino también el desembarco oficial de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine. En un giro que mezcla rendimiento, política interna y hasta presión comercial, el argentino oriundo de Pilar reemplazará a Jack Doohan tras solo seis fechas disputadas de la temporada 2025.

La decisión no fue producto de una sola causa, sino de una tormenta perfecta que terminó barriendo al australiano del asiento y abrió la puerta para que Colapinto se suba al A525 en el legendario trazado de Imola. ¿Por qué Alpine tomó esta decisión tan drástica y en este momento? Acá, los cinco factores que explican el cambio que promete sacudir la mitad de la parrilla.

El rendimiento de Jack Doohan fue tan deslucido como intermitente. Si bien Alpine no exigía podios, sí esperaba evolución y consistencia, dos virtudes que el australiano no logró exhibir. Accidentes evitables en Suzuka, errores en la primera vuelta en Australia y Miami, y una tendencia creciente a criticar al equipo en público minaron su posición interna. Hasta quienes lo apoyaban dentro de la escudería empezaron a mirar hacia otro lado.

Franco Colapinto no solo venía empujando desde el simulador, sino también desde los despachos. Alpine invirtió mucho dinero para traerlo desde Williams, y el piloto respondió con disciplina y resultados cada vez que le dieron la oportunidad. Su ausencia en las últimas carreras no fue un castigo, sino parte de una estrategia: acumular horas clave en el simulador. Con ese trabajo silencioso y una buena relación con los ingenieros, Colapinto se fue ganando un lugar no solo en los papeles, sino también en la cabeza de quienes toman decisiones.

Aunque el talento siempre es el argumento oficial, el dinero nunca deja de pesar en la Fórmula 1. Y el desembarco de Colapinto vino acompañado de nuevos patrocinadores que exigieron pista para el argentino. Alpine, con problemas financieros no tan secretos, encontró en él una solución deportiva y comercial al mismo tiempo. El inicio de la gira europea era la excusa perfecta para activar ese combo.

