¿Por qué Lewis Hamilton nunca corrió para Ferrari? La cuenta pendiente del británico es haberse calzado la indumentaria roja en algún momento de su carrera

06/10/2023 · 11:29 AM

Hay un dicho en la Fórmula 1 que reza “los grandes pilotos tienen que correr para Ferrari en algún momento de su carrera”. Y es que la escudería de Maranello es la más histórica de la competición, habiendo disputado todas las temporadas hasta el momento. Pilotos como Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Niki Lauda, Alain Prost, Nigel Mansell, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel o Kimi Raikkonen, entre otros han pasado por las filas de la escudería con mayor o menor éxito. Pero todos han corrido.

Claro que hay excepciones, como Ayrton Senna, que nunca corrió para ellos solo por el hecho de que en su época Ferrari atravesaba una época de crisis y no igual de competitivo que McLaren o Williams, y eso no significa que no sea considerado como uno de los mejores de la historia. Para hay un piloto que quedó con esa cuenta pendiente. Y es Lewis Hamilton, que en su etapa de piloto Ferrari ha sido un objetivo para muchos corredores.

En esta última etapa de negociaciones sobre su extensión de contrato, admitió que al mismo tiempo que charlaba con Mercedes sobre su renovación, tuvo conversaciones con Ferrari que iniciaron rumores sobre un cambio de equipo. “Tuve conversaciones con Ferrari, pero estas fueron irrelevantes. Conozco mucha gente buena allí, pero nunca me sentí preparado para mudarme a Italia”, consideró el piloto sobre los dichos sobre una posible dupla con Charles Leclerc en Maranello.

Eso sí, reconoció que siempre será una espina que le quedará clavada el no haber corrido nunca para el equipo italiano. “Nunca ha sido realmente posible y nunca sabré exactamente por qué. Durante años, siempre que voy a Monza y veo a los fans, los escucho decir ‘¡Ven a Ferrari!’ y me calienta el corazón, pero la verdad es que bastante sorprendente que nunca haya pilotado para Ferrari después de tantos años. Porque es un sueño para todos, un objetivo a alcanzar”

De hecho, las negociaciones en este último tramo no fueron las únicas que tuvo Hamilton con la Scuderia. En 2019 se vivió una situación similar en la que el heptacampeón no lograba llegar a un acuerdo con Mercedes para una extensión y ahí apareció Ferrari oliendo sangre y poniendo una suculenta oferta para llevárselo. Pero en ambos casos las conversaciones quedaron en la nada y todo indica que Lewis se retirará en el equipo alemán.