¿Qué necesita Max Verstappen para ser campeón este fin de semana? Si se dan los resultados, podría incluso ser campeón antes de la carrera principal

Si bien a la temporada 2023 de Fórmula 1 aún le falta un buen puñado de carreras para terminar, Max Verstappen podría consagrarse campeón de pilotos este mismo fin de semana. Es que claro, el año ha sido dominado ampliamente por Red Bull quien ha ganado 15 de 16 carreras, de las cuales 13 han sido triunfos del piloto neerlandés. Incluso, Max se ha dado el gusto de romper una marca que parecía imposible de superar al ganar diez Grandes Premios de forma consecutiva, superando los nueve triunfos de Vettel en 2013.

Por eso mismo, luego de que la escudería austríaca se haya asegurado el campeonato de constructores el fin de semana pasado en Suzuka, ahora es el turno del piloto que tiene la chance de consagrarse en el Gran Premio de Qatar. Lo curioso, es que Verstappen podría lograr su tercer título mundial de una forma atípica, ya que como la carrera en el Circuito de Lusail es una de las que tiene asignada una sprint, Max tiene chances de salir campeón el sábado y no el domingo durante la carrera principal.

¿Qué necesita Max Verstappen para salir campeón de la Fórmula 1?

Verstappen llega a Qatar con una diferencia de 177 puntos sobre su compañero de equipo Sergio “Checo” Pérez, el único que tiene posibilidades (mínimas) de alcanzarlo en la tabla de posiciones. Pero como quedan en juego 180 puntos entre las seis carreras restantes, todo puede definirse en Lusail. Y dado que la carrera sprint del sábado entrega puntos, con que el neerlandés sume tres unidades, ya sería suficiente para asegurarse el título.

Así, con salir en sexto lugar (la carrera corta entrega puntos a los ocho primeros, dándole tres puntos al sexto), el título viajaría por tercera vez consecutiva a Países Bajos. El neerlandés también se apropiará de la corona si queda séptimo y Pérez no gana la sprint; si termina octavo y el mexicano finaliza, como mucho, en el tercer lugar; e incluso si abandona o no puntea y su compañero no logra subirse al podio.

En el hipotético caso de que el sábado arroje un resultado inusual y Verstappen no salga campeón, el mismo escenario se traslada para la carrera del domingo: a Max solo le bastaría sumar tres unidades (en este caso debería salir octavo como mínimo) para festejar en tierras árabes. Lo mismo ocurriría en el excepcional caso de que se fuera de Lusail con las manos vacías, aún quedarían cinco carreras (Austin, México, Las Vegas, Brasil y Abu Dhabi) para lograr esas unidades restantes).

¿Qué prefiere Verstappen? ¿Salir campeón un sábado o un domingo?

Debido a que las opciones del neerlandés son tan claras, el piloto fue consultado sobre cuál es su preferencia. Y Max mostró lo implacable que es: “Quizás el sábado sea mejor. Esa noche podremos divertirnos mucho, aunque existe la posibilidad de que los tiempos de reacción sean peores en la salida de la carrera principal del domingo”, dijo en tono de broma antes de añadir: “En realidad, todo eso no me preocupa en absoluto”.

“La verdad, no siento grandes emociones al respecto. No es broma: sé que el título va a llegar, pero realmente no me preocupa cómo lo ganemos ni dónde. No se trata de ‘Necesitás ganar cinco carreras antes’ o la última. No lo sé. Simplemente no es algo en lo que realmente esté pensando”, anticipó demostrando que su único objetivo es ganar, sin importar el escenario o la anticipación que lleve.