Red Bull ya eligió al reemplazante de Checo Pérez si al mexicano no le renuevan Helmut Marko volvió a atacar al piloto latinoamericano y apuntó a otro piloto de la parrilla para ser compañero de Max Verstappen en el equipo

El futuro de los pilotos en la Fórmula 1 es un tema que siempre genera expectativas y especulaciones. En este caso, las declaraciones del influyente asesor de Red Bull, Helmut Marko, han vuelto a encender los rumores sobre la alineación de pilotos del equipo de las bebidas energéticas. Aunque Christian Horner, responsable del team austríaco, ha ratificado en varias ocasiones la presencia del mexicano Sergio Pérez junto al neerlandés Max Verstappen en 2024, las palabras de Marko abren la puerta a la posibilidad de un cambio.

“Pérez no es consistente. No siempre está concentrado, pero tiene contrato hasta 2024”, dijo el ex piloto a Servus TV. En esa misma entrevista apuntó sus cañones al británico Lando Norris, que tiene contrato con McLaren hasta 2025. “Es una lástima que su contrato dure tanto tiempo porque él sería uno de los candidatos”. Esto dejó claro que si Norris estuviera disponible al finalizar su contrato, Red Bull consideraría seriamente ficharlo en lugar de mantener a Checo Pérez.

“Sin duda es un candidato para nosotros. En Toro Rosso ya habíamos llegado a un acuerdo con él en su momento, hasta que su representante se dio cuenta de que existía la opción de un contrato con McLaren. En términos de juventud y velocidad, nos vendría muy bien. Sergio, por otra parte, ya tiene más de 30 años y su cuarto hijo. Así que también tiene otros intereses, así que hay que ver qué pasa después”, explica sobre las posibilidades de hacerse con el joven británico.

“No importa en qué coche esté, podrá pilotar a un nivel similar, tal vez con resultados diferentes, pero a un nivel similar. En este punto, sería genial trabajar con alguien como él y al mismo tiempo ver donde realmente me comparo con él”, contesta el británico cuando le preguntan sobre los rumores de fichaje por Red Bull. Es totalmente confeso que ambos pilotos mantienen una gran relación desde que competían en categorías inferiores.

“Eso es definitivamente algo a lo que estaría abierto en el futuro. Max es probablemente uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, lo invité a McLaren el otro día. Si quiere venir en algún momento, será bienvenido”, bromea Lando sobre sus posibilidades de compartir equipo. Red Bull espera y no niega contactos con el británico. Están convencidos en tener su propio ‘dream-team’.