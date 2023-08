La Himalayan 450 tiene la difícil tarea de superar las expectativas establecidas por su predecesora, que se ganó un lugar de privilegio entre las opciones del segmento. Con el telón de fondo de un mercado cada vez más competitivo, Royal Enfield seguramente ha trabajado diligentemente para mantener su estatus como líder en el segmento todoterreno.

La nueva horquilla invertida y la suspensión trasera mediante monoamortiguador demuestran ser resistentes y se enfrentan a terrenos desafiantes y grandes saltos con facilidad. La incrementada potencia y la posibilidad de la moto para desactivar el sistema ABS trasero también son evidentes, lo que ofrece a los pilotos un control total durante las aventuras todoterreno. Particularmente, el video teaser revela un breve vistazo de una Royal Enfield Himalayan diferente equipada con un escape Arrow de montaje alto. Es probable que sea un accesorio oficial.

