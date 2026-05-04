Russell admite que copiar el set-up de Antonelli “tuvo más impacto del que esperaba” La brecha interna en Mercedes: el piloto británico terminó cuarto en Miami después de hacer grandes cambios en su diferencial y frenado para acercarse a la configuración de su compañero de equipo. Reconoció que el resultado lo sorprendió, pero admitió que no fue un buen fin de semana.

George Russell tiene 28 años, experiencia de sobra y un campeonato del mundo en su palmarés. Pero en Miami, este domingo, tuvo que mirar a su compañero de equipo de 19 años para encontrar respuestas. Y lo que encontró lo sorprendió más de lo que esperaba.

El piloto británico de Mercedes terminó cuarto en el Gran Premio de Miami, a dos posiciones de Kimi Antonelli, que se llevó su tercera victoria consecutiva en lo que va de temporada. Russell fue honesto sobre lo que ocurrió: no encontró el ritmo con el circuito, hizo cambios importantes en la configuración de su monoplaza basándose en lo que usaba Antonelli, y esos cambios funcionaron — pero llegaron demasiado tarde.

Un fin de semana que nunca arrancó

Russell fue claro al describir su experiencia en el Autódromo Internacional de Miami: el trazado y el tipo de asfalto simplemente no se adaptan a su estilo de conducción. No es la primera vez que lo reconoce — el británico ha admitido en el pasado que Miami es uno de los circuitos que más le cuesta.

Durante la carrera, la situación se complicó especialmente con el neumático duro. Mientras Antonelli mantenía un ritmo dominante, Russell fue perdiendo posiciones hasta caer al sexto lugar con 20 vueltas por delante. Fue en ese momento cuando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su carrera.

La decisión que cambió su carrera

Con el tiempo corriendo en contra, Russell realizó ajustes importantes en dos parámetros clave de su monoplaza: el diferencial y el balance de frenado — los mismos valores que Antonelli había estado utilizando durante todo el fin de semana.

El resultado fue inmediato. En los últimos diez kilómetros, Russell fue uno de los pilotos más rápidos de la pista, recuperó dos posiciones y cruzó la meta en cuarto lugar.

“Los últimos 10 vueltas fueron mucho más competitivas”, explicó Russell a Sky Sports F1. “Hice cambios bastante grandes en mi diferencial y en mi balance de frenado, mucho más cercanos a lo que Kimi ha estado usando todo el fin de semana, y tuvo más impacto del que pensaba. Pero aun así, como dije, no fue un buen fin de semana.”

La confesión es significativa. Russell no solo admitió que estaba por detrás de Antonelli en ritmo — algo que los datos ya mostraban — sino que reconoció que la configuración de su compañero era superior para las condiciones del circuito, y que adoptarla marcó una diferencia real.

La brecha de 20 puntos

Con los resultados de Miami, Russell acumula un déficit de 20 puntos frente a Antonelli en el Campeonato Mundial de Pilotos después de cuatro carreras. Una diferencia que, a estas alturas de la temporada, no es dramática pero sí es una señal de alerta para el piloto británico.

Russell fue rápido en elogiar a su compañero, con quien comparte la condición de favorito para el título en lo que se perfila como una batalla interna dentro de Mercedes:

“Es un piloto fantástico, ha sido excepcionalmente rápido desde el primer día. No ganas todos los campeonatos de joven si no tienes velocidad”, reconoció Russell.

Pero también dejó claro que no ha perdido la confianza en sí mismo: “Todavía tengo confianza en mí mismo y no he olvidado cómo conducir. Es solo un pequeño bache, pero con cuatro carreras disputadas queda mucho camino por delante, y como dije, vamos a reevaluar las cosas en las próximas semanas.”

El duelo interno que definirá el título

Lo que está ocurriendo dentro de Mercedes es uno de los subtramas más interesantes de la temporada 2026. Antonelli, de 19 años, llegó al equipo con la etiqueta de gran promesa y está respondiendo con victorias. Russell, campeón del mundo y referente del equipo, está buscando su mejor versión en un circuito que no le favorece.

La diferencia de set-up entre ambos pilotos — y el hecho de que Russell haya tenido que adoptar la configuración de Antonelli para mejorar su rendimiento — sugiere que el italiano no solo es más rápido en este momento, sino que también está encontrando soluciones técnicas que su compañero no había identificado.

Quedan muchas carreras por delante. Pero si Russell no encuentra la manera de acortar la brecha con Antonelli, el título 2026 podría quedarse del lado del piloto más joven del garaje.