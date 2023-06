“Sabía que me equivocaba al irme a Ferrari, pero no podía decirles que no” La historia transcurrió en 2009, en la que un fichaje sorpresa revolucionó el mercado

La Temporada 2009 de la Fórmula 1 es recordada por el gran rendimiento de la escudería Brawn GP, quien gracias a la inversión de Ross Brawn, transformó la ex escudería Honda en una de las más rendidoras de la historia, ya que en su única temporada, salió campeón con Jenson Button. Para el año siguiente, el equipo fue adquirido por Mercedes.

Pero también, fue recordada como una de las que tuvo uno de los planteles de Ferrari más cambiantes. Ferrari empezó la temporada 2009 de Fórmula 1 con Kimi Raikkonen y Felipe Massa como pilotos, pero el brasileño no pudo completar el curso debido a las herido provocadas por su famoso accidente en el GP de Hungría, en el que fue golpeado en la cabeza por un muelle que inesperadamente salió despedido del Brawn de Rubens Barrichello.

En un principio, el equipo de Maranello sustituyó a Massa por Luca Badoer, que llevaba un tiempo vinculado al equipo italiano como piloto de pruebas y reserva, pero su rendimiento no fue el esperado y fue sustituido tras el Gran Premio de Bélgica por un piloto con más experiencia. Y ahí apareció Giancarlo Fisichella. El italiano empezó su andadura en la Fórmula 1 con la escudería Minardi en el año 1996 y luego pasó por Jordan, Benetton, Sauber, Renault y Force India. Con este último equipo, brilló durante el fin de semana de Spa-Francorchamps, donde logró la pole con el VJM02 y terminó segundo en la carrera un día después, por detrás de Raikkonen.

Justamente esa carrera le sirvió de trampolín para que Ferrari le hiciera una oferta por el resto de la temporada. “Se pusieron en contacto conmigo poco después de la carrera. Mi mánager me dijo: ‘Giancarlo, hay una posibilidad. Prepárate, piénsalo, hay una oportunidad de ir a Ferrari para las próximas cinco carreras'”, explicó Fisichella

“Fue una decisión difícil. El Force India era competitivo en aquel momento y sabía que con el Ferrari, también tenía que competir inmediatamente. No hubo ninguna oportunidad de hacer test durante esa temporada. El sistema KERS, la posición ajustable del alerón delantero, todo era nuevo”. “En alguna parte, interiormente, sabía que me estaba equivocando al ir a Ferrari, pero era mi sueño desde que era pequeño y estaba hacia el final de mi carrera en la F1. Dije que sí rápidamente, no podía decirle que no a Ferrari”, reconoció Fisichella.

Fisichella pilotó en las carreras de Italia, Singapur, Japón, Brasil y Abu Dhabi y su mejor resultado fue un noveno puesto en Monza. Tras esa temporada, abandonó la máxima categoría del automovilismo y se pasó a las carreras de resistencia.