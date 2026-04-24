¡Se acabó la espera! La F1 vuelve a Turquía y deja a los países latinos “oliendo donde guisan” ¿Querían adrenalina? ¡Tomen una taza llena! El Gran Premio de Turquía regresa oficialmente al calendario de la Fórmula 1 para 2027 y se queda hasta el 2031. Mientras el mundo del motor celebra la vuelta de la mítica "Curva 8", en este lado del charco nos quedamos con las ganas, pues países como Argentina siguen en la lista de espera. ¿Es Turquía el nuevo centro del espectáculo o es que el dinero del Bósforo pesa más que la pasión latina? ¡Aquí te contamos el mambo de este regreso!

En la Fórmula 1, cuando el río suena es porque agua trae, y tras dos años de negociaciones intensas entre Liberty Media y el gobierno turco, el humo blanco salió: Estambul regresa al Gran Circo. Para el fanático dominicano que se levanta temprano a ver las carreras y sigue cada movimiento de “Checo” Pérez o los Ferrari, esta noticia cae como un balde de agua fría para las aspiraciones de tener más carreras en nuestra región.

Un contrato de lujo: 5 años de puro fuego

El acuerdo no es cualquier “chelito”; estamos hablando de un contrato por cinco temporadas (2027-2031) que asegura que el Istanbul Park, ese circuito que le costó a los turcos 260 millones de euros, vuelva a recibir a los monoplazas más rápidos del planeta.

El anuncio lo hizo el mismísimo presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, demostrando que para ellos la F1 es un asunto de Estado. El circuito ha sido remozado por completo: tribunas nuevas, un paddock de última generación y hasta un centro comercial dentro del predio. ¡Allá no andan en bulto, allá hay cuarto de verdad!

¿Y los latinos para cuándo? El desplante a Argentina

Aquí es donde se arma el debate en la peña. Mientras Turquía celebra, en Sudamérica el trago es amargo. Se rumoreaba que Argentina estaba haciendo esfuerzos sobrehumanos, remodelando el autódromo de Buenos Aires para traer de vuelta la máxima categoría. Sin embargo, la F1 fue clara: el calendario está “full” y Turquía se quedó con una de las plazas más codiciadas.

¿Es justo que países con una tradición automovilística brutal sigan fuera mientras mercados como el turco, Corea del Sur o India siguen ganando terreno? Stefano Domenicali, CEO de la F1, dice que es un “puente cultural”, pero en los colmados de Santo Domingo sabemos que el “puente” está hecho de billetes.

Un circuito de leyendas

No podemos olvidar que en Estambul fue donde Lewis Hamilton igualó los siete títulos de Michael Schumacher en 2020. Es una pista que los pilotos aman por su dificultad técnica, especialmente la famosa Curva 8, que pone a prueba hasta al más pintado.

La pregunta para los fiebruses es obligatoria: ¿Es la vuelta de Turquía lo que la F1 necesitaba para recuperar su ADN o es simplemente otra movida comercial que nos aleja de ver un GP más cerca de nosotros? ¡La pista está caliente y el 2027 se siente a la vuelta de la esquina!