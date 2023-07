Spa-Francorchamps, el circuito “letal” donde correrá la Fórmula 1 este fin de semana La categoría llega a Bélgica, en el histórico trazado que los últimos años fue testigo de fatales accidentes que lo pusieron en la mira

La Fórmula 1 está intentando abarcar cada vez más circuitos a lo largo del planeta. Muchos de estos circuitos son callejeros o semi permamentes debido a que son más fáciles de montar, desmontar y mantener. Por eso, muchos pilotos insisten en que prefieren los trazados tradicionales y clásicos que tienen mucha historia en la categoría. Por ejemplo, Max Verstappen no pierde oportunidad en mencionar que su circuito favorito es Spa-Francorchamps, en Bélgica, justamente donde este fin de semana se correrá el Gran Premio. Pero Spa últimamente viene siendo conocido por sus infortunios y no por su particular carrera.

El circuito ubicado en la provincia de Lieja, Bélgica, no solo es conocido por su extención de siete kilómetros, que lo hacen el más extenso del calendario; sino que también tiene sectores míticos como la combinación de las curvas Eau Rouge y Radillion, que se realizan a máxima velocidad y tienen un alto nivel de peligrosidad. O también la recta de Kemmel, con su gran extensión y velocidad. De todas formas, Spa viene llamando la atención más por sus desgracias que por su emoción.

Primero, la mencionada intención de Liberty Media por buscar horizontes nuevos y modernos, va en contra de la presencia de circuitos tradicionales como Spa. Eso, sumado a que el trazado belga ha tenido numerosos conflictos en materia de garantías financieras y de seguridad, hizo que la presencia del Gran Premio de Bélgica pendiera de un hilo. Finalmente, tras la caída de otros candidatos como Sudáfrica, Spa logró meterse en el calendario tanto para 2023 como para 2024.

Para complicar las cosas, el escenario fue testigo de hechos lamentables, tanto de organización como tragedias, que pusieron la cita otra vez en el ojo de la tormenta. En 2019, Anthoine Hubert perdió la vida durante la carrera de Fórmula 2 al despistarse a la salida de Eau Rouge y ser impactado por otro piloto. Para colmo, en 2021, la carrera se canceló tras una bochornosa jornada en la que por las constantes lluvias la organización tuvo al público y a los pilotos esperando definir que se hacía con la carrera.

Finalmente, cuando ya la fecha estaba confirmada para 2024, un nuevo piloto perdió la vida en caategorías de soporte. Fue el 1 de julio, cuando Dilano Van’t Hoff, un piloto de apenas 18 años, falleció tras sufrir un durísimo golpe mientras competía en una carrera de la Fórmula Regional European Championship. Fue como consecuencia de un choque en cadena, en unas condiciones de mucha agua y poca visibilidad debido al spray, en el punto más rápido del circuito, la recta de Kemmel, la posterior a Eau Rouge.

Así, ese sector del circuito ha sido víctima de constantes remodelaciones en el trazado para mejorar la seguridad. El ancho del circuito, sumado a vías de escape ante despistes, son las principales novedades que se impusieron, más allá de las críticas de los puristas de la categoría que quieren ver y transitar la disposición original de las curvas. Por lo pronto, más allá de que su futuro no esté claro, habrá Spa-Francorchamps al menos hasta 2024.