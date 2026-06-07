Toto Wolff explica el insólito blooper de Mercedes que arruinó la carrera de Russell "Nos confundimos nosotros": Toto Wolff confiesa el grave error estratégico que hundió a George Russell en Mónaco. El jefe de Mercedes asume la culpa por el caos en el pitwall de las flechas de plata que arruinó la carrera del británico, transformando un podio seguro en una severa penalización que le costó el segundo puesto del Mundial.

Toto Wolff admite que una confusión interna de estrategia en el muro de Mercedes causó el error en boxes que dejó a George Russell sin podio en Mónaco.

La otra cara de la moneda en los garajes de Mercedes tras el histórico triunfo de Kimi Antonelli en el Principado tuvo tintes de absoluta frustración. Mientras la mitad del equipo celebraba en el podio de Montecarlo, el director ejecutivo de la escudería, Toto Wolff, tuvo que salir ante los micrófonos internacionales a pedir disculpas públicas y explicar el insólito error de comunicación en la zona de boxes que le costó a George Russell un podio prácticamente asegurado.

Russell, quien se encontraba batallando firmemente en el top 4 de la carrera, vio cómo su domingo se desmoronaba por completo debido a una confusión interna en el muro de estrategia de la escudería de Brackley.

El origen del caos: Un fallo en el protocolo de penalizaciones

El calvario para el piloto británico de 28 años comenzó tras arrastrar una penalización previa de cinco segundos aplicada por los comisarios de la FIA en los compases anteriores de la prueba. Aprovechando la salida del Safety Car, Russell enfiló la calle de talleres en el último instante para realizar su parada técnica.

Fue en ese preciso momento donde el sistema operativo de Mercedes colapsó:

Mecánicos sin aviso: Al detenerse el monoplaza en el cajón, los mecánicos procedieron de inmediato a realizar el cambio de neumáticos de forma rutinaria.

El olvido de los 5 segundos: El muro de ingenieros olvidó notificar a la tripulación de boxes que debían congelar el coche y esperar obligatoriamente los cinco segundos de castigo antes de tocar el monoplaza.

Doble castigo: Al infringir flagrantemente el reglamento deportivo de la F1, los comisarios penalizaron de inmediato a Russell con un destructivo drive-through (paso obligatorio por la calle de boxes sin detenerse), hundiéndolo definitivamente hasta la decimotercera posición (P13).

“No estábamos completamente listos para recibirlo. Tuvimos un poco de confusión nosotros mismos en la estrategia, entró y no lo retuvimos durante los cinco segundos. Nos perdimos un P3 o P4, es una pena”, confesó un autocrítico Wolff en declaraciones recogidas por el portal especializado de Lydia Mee”.

La mirada fija en Montreal y la pérdida del subliderato

El error en el Principado caló hondo en las aspiraciones individuales de George Russell, quien no solo se despidió con las manos vacías de Mónaco, sino que vio cómo su compañero de filas en el campeonato histórico de constructores, Lewis Hamilton, le arrebataba la segunda plaza del Mundial de Pilotos de este 2026.

A pesar del trago amargo y de admitir que se sintió con el corazón dividido al festejar con Antonelli mientras veía el rostro desencajado de Russell en el garaje, Toto Wolff mandó un mensaje de calma de cara a la próxima estación del gran circo: el Gran Premio de Canadá en el circuito de Montreal.

“Solo tenemos que seguir adelante. Este es un campeonato largo. El año pasado todo el mundo decía que era de Piastri y luego las cosas cambiaron. Montreal fue un drama porque le fallamos y esos eran 25 puntos posibles, pero esto es largo”, concluyó el directivo austriaco, dejando en claro que la prioridad absoluta en la fábrica de las flechas de plata será ajustar los protocolos informáticos para que el muro de boxes no vuelva a arruinar una jornada de podio.