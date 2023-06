Una escudería subasta más de 300 objetos exclusivos de forma online El equipo de Fórmula 1 AlphaTauri ha anunciado cinco subastas online. Habrá recuerdos de Max Verstappen y Carlos Sainz, entre otros, y seis coches reales.

28/06/2023 · 10:36 AM

Este martes, en el taller de pintura AlphaTauri de Faenza (Italia), se presentaron a la prensa algunos de los más de 300 objetos seleccionados. El objeto más llamativo de la primera subasta es el monoplaza STR11, que se utilizó en la segunda parte de la temporada 2016 de F1. Aunque Max Verstappen no pilotó ese coche, algunas de las piezas sí que las usó el neerlandés antes de ascender a Red Bull, y se estima que se alcance un precio de 425.000 euros.

Los primeros 70 elementos se subastan desde ya mismo, y estarán disponibles hasta el 12 de julio. Además de ese monoplaza, también se pueden encontrar más elementos, como tuercas de las ruedas, pontones, alerones delanteros y traseros, maquetas o todo el equipamiento que protege a los pilotos, es decir, monos, guantes, cascos

Así pues, se puede pujar por una caja de cambios utilizada en 2013, una cubierta motor pintada a mano del STR8 o un asiento de Pierre Gasly de la temporada 2021. Además del valor en sí de la pieza, algunas cuentan con el factor emocional, como el mono que Nyck de Vries llevó en su primera prueba con el conjunto italiano.

“La verdad es que estoy bastante celoso, yo también debería pujar porque el mono es un bonito recuerdo”, dijo el neerlandés. “Fue un día especial, algo que llevaba esperando mucho tiempo. Fue el comienzo de un nuevo capítulo en mi carrera, y debido al limitado kilometraje de preparación en la Fórmula 1, la prueba en Abu Dhabi fue importante para nosotros como equipo, además de un día memorable”.

Sin embargo, los aficionados de Yuki Tsunoda y de otros pilotos más antiguos como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo o Carlos Sainz también podrán darse un capricho, porque incluso se subastará ropa interior manchada de sangre del tetracampeón alemán en 2008. Si, así como leyeron, también habrá ese tipo de artículos.

La popularidad de los objetos de recuerdo deportivos va en aumento. Más de 100.000 objetos de esta categoría ya han cambiado de manos a través de la plataforma desde 2008. Las ventas se han más que duplicado en los últimos cuatro años. Periódicamente se celebran subastas online de objetos de interés de la F1, pero aún no se había visto una a tan gran escala en colaboración con una escudería. El equipo de AlphaTauri ve la oportunidad de atender a los aficionados comprometiéndose. Los más de 300 objetos han sido seleccionados a mano por los miembros de Catawiki, que es la plataforma por la que realizan la subasta.

“Paseaba por aquí y vi todas esas cosas expuestas, e inmediatamente me evocaron todo tipo de recuerdos”, indicó el jefe de la escudería, Franz Tost. “Nos preguntan a menudo si vendemos recuerdos. Es posible, pero no tenemos una plataforma para hacerlo, desde el pedido hasta el envío y el embalaje, no es fácil, así que ahora tenemos un gran socio para ofrecerlos y si hay una petición, se puede pedir y quizá hacerlo posible”.