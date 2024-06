Luego de lo que fue su victoria en el Gran Premio de España de hace una semana, Max Verstappen volvió a ser protagonista en la undécima ronda de la temporada 2024 en Austria al lograr la ‘Pole Position’ para la carrera sprint. Además, suma su sexto primer lugar en clasificación consecutivo, desde el 2021 se ha quedado con los mejores tiempos.

Verstappen pips Norris to #F1Sprint pole by 0.093s 🤏 #F1 #AustrianGP | Full report 👇 https://t.co/uwqISorzIu

El piloto de Red Bull fue el mejor en el circuito austríaco y marcó un tiempo de 1m04s686, y de esta manera mañana lanzará la carrera Sprint en la primera posición. Lando Norris (+o,o93s) y Oscar Piastri (+o,301s) completaron el podio. De esta manera, los pilotos de McLaren demuestran la gran mejoría del equipo en las últimas carreras y dan a entender que van a pelear hasta el final el campeonato tanto a Verstappen como a Red Bull.

#F1SPRINT QUALIFYING CLASSIFICATION

Max Verstappen and Lando Norris will line up on the front row for Saturday's race 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/uxix8wD7GL

— Formula 1 (@F1) June 28, 2024