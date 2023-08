Verstappen récord: “Max” victorias consecutivas en la Fórmula 1 En su Gran Premio local, Zandvoort fue testigo de una loca jornada en la que, pase lo que pase, siempre triunfa Verstappen. Nueve triunfos consecutivos para igualar el registro de Sebastian Vettel

28/08/2023

La reanudación de la temporada 2023 de Fórmula 1 no pudo haber traído más cosas. Sobre todo para los que se quejaban de carreras aburridas y monótonas. El Gran Premio de Países Bajos fue testigo de una jornada en la que pasó de todo pero el resultado siempre termina siendo el mismo: Max Verstappen cruzando primero la línea de meta. Así el neerlandés llegó a nueve triunfos en fila igualando la marca de Sebastian Vettel que, también con Red Bull, en 2013 tuvo esa misma racha.

Zandvoort no dio respiro. Inmediatamente se apagaron las luces rojas dando inicio a la carrera, todos los monoplazas fueron sorprendidos con una lluvia intensa que obligó a cambiar las estrategias y a pasar por boxes en la primera vuelta. Debido a que todos habían comenzado con neumáticos de seco, se vieron obligados a poner intermedios. Solo unos pocos apostaron a que la lluvia se detuviera rápido y mantuvieron los “slicks”, aún cuando esto los retrasó en pista. “Checo” Pérez fue de los primeros en poner intermedios y quedó como líder, pero no pudo defender la punta ante un Verstappen endemoniado que, en igualdad de paradas y neumáticos, lo alcanzó a toda velocidad.

Otra vez adelante, Max hizo una buena diferencia y una vez que la pista se secó efectuó su segunda detención. Volvió manteniendo la mando y siguió controlando las acciones de una carrera que salvo por la constante amenaza de lluvia no ofreció alternativas. En la vuelta 50, Verstappen hizo su tercera detención y como le llevaba 26 segundos a Pérez no perdió la vanguardia de la carrera que en el último tramo tuvo la presencia de la lluvia. A falta de once vueltas Verstappen debió parar otra vez en los boxes y le colocaron gomas intermedias para piso mojado. Pero la lluvia que se hizo presente se asemejó al Diluvio Universal y la organización decidió sacar la bandera roja, ya que Guanyu Zhou se estrelló contra las defensas de la curva 1.

Previo a eso, Checo se había despistado perdiendo el segundo lugar en manos de Fernando Alonso y para colmo lo penalizaron con cinco segundos por exceder el límite de velocidad en boxes, por lo que finalmente finalizó cuarto perdiéndose el podio. En tercer lugar concluyó Pierre Gasly devolviendo a Alpine a un podio después de mucho tiempo, mientras que Ferrari hizo, literalmente, agua por todos lados. Sainz salvó la jornada terminando en quinto lugar mientras que Charles Leclerc tuvo que abandonar por daños en el carro tras una serie de toques.

El neerlandés de 25 años plasmó su 46ª victoria en la categoría en la que también ostenta 90 podios, 28 poles positions, 27 récords de vuelta en 176 Grandes Premios. Debutó en 2015 con 17 años y su récord de haber sido el más joven en correr en F1 por ahora será imposible de batir debido al cambio en la reglamentación que exige al menos 18 años para poder competir en la Máxima.