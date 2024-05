Vettel intentó dejar a Checo Pérez sin asiento en la F1 Aunque la posibilidad de un retorno de Vettel a Red Bull parece remota, su legado en la Fórmula 1 seguirá siendo recordado por su talento y logros en la pista.

Sebastian Vettel, el tetracampeón de la Fórmula 1, ha mantenido viva la posibilidad de regresar al mundo de las carreras, y según revelaciones de Helmut Marko, ha mostrado interés en unirse nuevamente a Red Bull, lo que podría haber dejado a Sergio Pérez sin asiento en el equipo.

La Tentación de Volver

A pesar de haber anunciado su retiro de la Fórmula 1 al final de la temporada 2022, Vettel aún considera la idea de volver a la pista en algún momento. Según Marko, el piloto alemán ha expresado su deseo de regresar al equipo Red Bull, lo que podría haber desplazado a Pérez de su asiento, similar a lo que sucedió cuando Vettel se unió a Aston Martin en 2021.

Ofertas y Cierres de Puertas

Aunque Vettel ha mencionado en varias ocasiones que su retorno a corto plazo no es una prioridad, ha buscado acercarse al equipo Red Bull. Sin embargo, según Marko, esta posibilidad no parece factible, ya que el equipo da prioridad a Pérez y no considera agradable la idea de que Vettel compita junto a Max Verstappen.

Nuevos Horizontes

A pesar de su interés en la Fórmula 1, parece que Vettel está explorando otras opciones en el mundo del automovilismo. Recientemente participó en una prueba con Porsche, conduciendo el 963 Hypercar, lo que sugiere un posible cambio de dirección hacia las carreras de larga distancia. Marko considera que esta podría ser una buena opción para Vettel en lugar de regresar a la F1.

Trayectoria y Legado

Con 299 grandes premios disputados, Vettel se ha destacado como uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1, con cuatro títulos de pilotos obtenidos con Red Bull. Sus 53 victorias lo colocan como el cuarto piloto más exitoso en la historia de la F1. A lo largo de su carrera, Vettel ha competido para equipos como BMW Williams, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari y Aston Martin, dejando una huella indeleble en el deporte.