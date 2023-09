Y un día no ganó Red Bull: ¿Espejismo o comienzo del bajón? Un decepcionante resultado en Singapur abre el interrogante sobre el rendimiento del equipo

Después de diez victorias consecutivas de Max Verstappen y de que la escudería haya ganado todas las carreras en lo que va de la temporada, un día la racha de Red Bull se terminó. Carlos Sainz se quedó con el Gran Premio de Singapur poniendo fin al dominio absoluto del equipo austríaco que finalizó con el piloto neerlandés en quinta posición y con Checo Pérez en octava. ¿Qué sucedió?

Helmut Marko, asesor de la escudería, había anticipado que Singapur podía ser uno de los mayores obstáculos de la temporada, ya que el RB19 no se lleva tan bien con los trazados urbanos bacheados. A diferencia de Mónaco, Marina Bay posee una mayor velocidad en la que entra en juego la aerodinámica y ahí es donde la configuración del monoplaza no tiene su fuerte, como sí lo tiene en circuitos más tradicionales o en callejeros como Bakú o Melbourne.

De todas formas, dado que era muy probable que ni Max ni Checo ganen la carrera, pocos vaticinaban un rendimiento como el que tuvieron en todo el fin de semana. Red Bull decepcionó desde los primeros entrenamientos libres del viernes y tuvo su punto más flojo en la clasificación del sábado con Verstappen siendo eliminado en Q2 por el AlphaTauri de Liam Lawson. Así, para el domingo les esperaban un escenario en el que no estaban acostumbrados, ya que largaron en posiciones bajas, no por sanción, sino por rendimiento.

Tanto Verstappen como Pérez tuvieron problemas para adelantar e igualar rendimiento con el resto de los monoplazas. Solo Max pudo tener mejor ritmo de carrera luego de poner neumáticos medios hacia el final. De hecho, por poco supera a la Ferrari de Charles Leclerc. Pero las teorías no tardaron en llegar ¿fue solo un mal fin de semana o hubo algo más? Si bien es probable que lo que dijo Marko sea cierto, muchos también ponen en tela de juicio cuánto pudo afectar la norma TD018 que regulaba los alerones flexibles a partir de esta carrera. Más allá de que todos los equipos fueron afectados por la norma, es posible que eso haya reducido enormemente el rendimiento del RB19.

Desde Red Bull aseguran que todo se trató de una configuración equivocada que no se pudo solucionar para el viernes y que tuvo su mayor consecuencia el sábado. “Tenemos problemas inherentes que no podemos solucionar necesariamente en un fin de semana de carrera. No es nada fundamental, pero algunos errores que cometimos en el camino y algunos problemas que podemos corregir en el próximo año y seguimos adelante. Hay circuitos donde esos problemas tienen mayor relevancia”, admitió Paul Monaghan, ingeniero en jefe de la escudería.

Red Bull no es el primer equipo que llega a Singapur en medio de una temporada dominante y tiene problemas. Esto ya le sucedió a Mercedes en 2015, cuando había ganado diez de las doce carreras de la temporada hasta que tuvo un mal paso por Marina Bay. Por lo pronto, hay que ver si es cierto que Red Bull tiene problemas y si estos tienen solución. Lo bueno para ellos es que debería ocurrir una auténtica catástrofe para que tanto Max como la escudería no ganen sus respectivos Campeonatos. Todo se sabrá en Susuka, Japón dentro de unos días.