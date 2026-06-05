El panorama se torna gris para la selección nacional de voleibol femenino de la República Dominicana en suelo sudamericano. En la jornada de este viernes, las Reinas del Caribe sufrieron un doloroso y contundente revés ante su similar de Bulgaria, escuadra que aprovechó al máximo las lagunas técnicas de las quisqueyanas para anotarse su primera victoria de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) 2026.
Con este resultado adverso en el Nilson Nelson Gymnasium de Brasilia, el conjunto tricolor agrava su situación en la tabla general al acumular una preocupante foja de cero victorias y tres derrotas de forma consecutiva en el inicio de la liguilla internacional.
Superioridad europea en los números técnicos
La crónica del encuentro desnudó la abismal diferencia en la efectividad sobre la red, donde las búlgaras descifraron con total soltura los esquemas defensivos planteados en el patio. Las estadísticas colectivas recopiladas tras el último punto reflejan fielmente el dominio europeo:
Poderío en el remate: El ataque de Bulgaria trituró la zaga dominicana con un total de 49 puntos convertidos, duplicando prácticamente la producción ofensiva de las Reinas, quienes apenas pudieron registrar 26 ataques efectivos.
Muro en la malla: El apartado de bloqueos también favoreció a la escuadra del viejo continente con una pizarra técnica de 10-8.
El arsenal de las ganadoras estuvo comandado por una implacable Mikaela Stoyanova, quien castigó con 21 puntos, escoltada por los aportes de Milanova y de la experimentada Maria Paskova con 9 tantos cada una.
Por la causa dominicana, la joven Katielle Alonzo volvió a dar la cara en el renglón ofensivo al liderar al equipo con 11 unidades, mientras que la ingresada desde el banquillo Massiel Matos aportó 8 tantos y la veterana Yonkaira Peña cerró con una discreta planilla de 6 anotaciones.
Descanso estelar y fuerte autocrítica de Marcos Kwiek
Una de las notas más comentadas a nivel estratégico fue la decisión del dirigente nacional, Marcos Kwiek, de otorgarle descanso en esta jornada a la estelar líbero Brenda Castillo, buscando alternativas y rotación en la línea de recepción.
Lejos de paños tibios, Kwiek asumió una postura de total exigencia y autocrítica ante los micrófonos oficiales una vez concluido el compromiso. El seleccionador tricolor reconoció abiertamente que el plantel se desempeñó en un nivel pobre, señalando de forma directa las fallas en la ejecución de las jugadas de ataque, aunque manifestó mantener la confianza alta en que el rendimiento colectivo mostrará una mejoría sustancial en los compromisos calendarizados para los próximos días.
Indignación en la fanaticada
Como era de esperarse, el tropiezo encendió los foros digitales de cuentas especializadas como Periódico Hoy RD. Figuras históricas del deporte nacional y fanáticos del voleibol externaron su profunda molestia en las secciones de comentarios, catalogando de preocupante que la selección tricolor marche sin conocer la victoria y ceda terreno ante un combinado de Bulgaria que ingresó a la duela ocupando el puesto número 26 del escalafón de la FIVB. Las alarmas están encendidas y las Reinas del Caribe urgen de un golpe de timón inmediato si pretenden mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.