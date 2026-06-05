Alarma en las Reinas del Caribe: Caen ante Bulgaria y extienden racha negativa en la VLN El combinado tricolor no encuentra el rumbo en el arranque de la Liga de Naciones y cae en sets corridos ante un conjunto búlgaro que se plantó firme sobre la malla, dejando una preocupante hoja de ruta ofensiva que obliga a realizar ajustes urgentes en el cuerpo técnico.