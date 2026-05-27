La acción y la adrenalina están al rojo vivo en el Pabellón de Tenis de Mesa del Parque del Este. Tras una primera jornada espectacular disputada ayer martes, las selecciones de República Dominicana y Puerto Rico salieron por la puerta grande en el inicio de la Copa Caribe de Balonmano Femenino, un torneo de altísima importancia ya que otorga los boletos clasificatorios para los esperados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
La batalla no da tregua y en este preciso momento el torneo continúa su marcha con la cartelera de este miércoles (pautada para las 3:00 y 5:00 de la tarde), donde las escuadras ganadoras buscarán consolidar su dominio en la tabla.
Las “Guerreras” dominicanas imponen su ley en casa
El debut del selectivo dominicano no pudo ser más contundente. Las criollas saltaron a la cancha con un ritmo arrollador y vencieron con autoridad 33 goles por 18 a su similar de Costa Rica.
Desde el silbato inicial, la defensa y el ataque dominicano funcionaron a la perfección, dejando el primer tiempo con una cómoda ventaja de 14-6. La ofensiva local estuvo completamente repartida, complicándole la vida al esquema costarricense:
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El ataque letal: Yojavel Brito, Nancy Peña y Mariela Altagracia lideraron el bombardeo con 5 goles cada una.
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El respaldo: Danilza Liranzo, Florquidea Puello y Olkidia Cuevas no se quedaron atrás y aportaron 4 valiosas dianas por cabeza para sellar la paliza.
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Por Costa Rica: Valeria Taborda fue la más destacada con 4 goles, secundada por Diana Álvarez y Reychel Vargas con 3 tantos cada una.
Puerto Rico doma a Cuba en un partidazo
En el choque que abrió la jornada de ayer, la selección de Puerto Rico tuvo que sudar la gota gorda para derrotar 31-26 a una combativa escuadra de Cuba.
Los primeros 30 minutos fueron de pura tensión, favoreciendo a las boricuas por un ajustado 17-15. El empuje de Delianne Ceballos (7 goles) y Zuleika Fuentes (6 tantos) terminó siendo la llave para que Puerto Rico se llevara el triunfo en este clásico del Caribe. Por el bando cubano, Lietis Beltrán y María de las Mercedes Mazorra cargaron con el peso ofensivo anotando 6 goles cada una.
¡La acción de hoy miércoles ya comienza!
No hay tiempo para celebraciones largas. Este torneo formato express concluye este mismo sábado, por lo que cada partido es una final adelantada.
Las puertas del Pabellón en el Parque del Este están abiertas para apoyar a las nuestras en esta doble jornada de miércoles que arranca ahora mismo. ¡Sigue nuestra cobertura minuto a minuto para enterarte si las dominicanas logran poner un pie dentro de la clasificación centroamericana!