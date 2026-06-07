Barrida y al fondo: Reinas del Caribe caen blanqueadas ante Holanda en la primera semana con 0-4 La escuadra tricolor cierra una de las páginas más oscuras de su historial contemporáneo en la VNL, barrida por el bloqueo europeo en Brasilia y sembrando un mar de dudas técnicas antes de emprender el viaje hacia el continente asiático. Las Reinas del Caribe caen 3-0 ante Países Bajos y firman un desolador 0-4 en el arranque de la VNL 2026

El cemento del gimnasio Nilson Nelson de Brasilia fue testigo del cierre de una primera semana de competencia auténticamente de pesadilla para el voleibol dominicano. La selección nacional femenina, las reconocidas Reinas del Caribe, consumó su cuarta derrota de manera consecutiva en la Liga de Naciones de Voleibol Femenino (VNL) 2026, tras ser blanqueadas de forma contundente por la escuadra de Países Bajos con marcador de 3-0 (25-20, 25-19 y 25-17).

Con este resultado adverso, el sexteto quisqueyano abandona territorio sudamericano sin haber podido rescatar una sola victoria, sepultado provisionalmente en la periferia del sótano de la tabla de posiciones (puesto 18) con una alarmante racha de 0-4 en partidos disputados.

Crónica de una asfixia en la red

El compromiso inició con destellos de paridad. En el primer parcial, Dominicana plantó cara en la duela, intercambiando golpes ofensivos y logrando borrar una desventaja gracias a bloqueos oportunos y ataques directos de Yonkaira Peña y Flormarie Colón para igualar la pizarra a 16 [cite: En el primer parcial, ambos equipos se enfrascaron en un bonito duelo ofensivo y defensivo con la pizarra que cambió de manos en varias oportunidades…, Pero vino una violenta reacción de las Caribeñas con buenos bloqueos y ataques de Yonkaira Peña y Flormarie Colón para empatar el choque a 16.]. Sin embargo, las neerlandesas respondieron de inmediato con un rally de 4-0 que descolocó la zaga caribeña y encarriló el set inicial (25-20).

A partir del segundo game, la superioridad del bloque europeo se tornó asfixiante. Las ganadoras abrieron con una corrida tempranera de 8-3 y posteriormente ampliaron a un demoledor 13-5, valiéndose de remates precisos por las esquinas y amagues constantes que desarticularon la primera línea dominicana. Aunque Alondra Tapia intentó encabezar una rebelión acortando distancias, los errores forzados en la recepción dominicana le entregaron el parcial a Holanda (25-19).

El tercer capítulo fue de mero trámite. Tras una paridad efímera a ocho puntos, Países Bajos apretó las clavicordias defensivas aprovechando el bache anímico y el débil ataque tricolor, facturando un rally de 5-0 (21-14) que sentenció la duela [cite: En el tercero, el partido se torno un tanto reñido hasta que la pizarra se empató a ocho por bando., Las triunfadoras se apoyaron en una pobre defensa y débil ataque de sus contrarias para fabricar un rally de 5-0 para colocar el juego 21-14., A partir de ahí, todo fue tramite hasta llegar al final.].

La frialdad de las estadísticas

El balance general del juego dejó en evidencia la falta de volumen ofensivo de las Reinas, superadas en ataques directos (39 a 30) y en la efectividad del bloqueo (9 a 4):

El fuego europeo: La opuesta Ellie Dambrink destrozó la muralla caribeña al registrar un total de 15 puntos, escoltada por la efectividad de Helen Kok con 11 anotaciones.

La producción criolla: Ante la discreta tarde de las atacantes principales, la central Jineirys Martínez sacó la cara por la ofensiva dominicana con 8 puntos, secundada de forma estéril por Flormarie Colón y Katielle Alonzo con 7 unidades cada una.