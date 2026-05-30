Las Reinas del Caribe tienen nueva capitana , y el nombramiento no pudo caer en mejores manos.

Brayelin Martínez, la estelar atacante dominicana de 29 años, asumió la cinta de capitana de la selección femenina de voleibol en uno de los momentos más sólidos de su carrera profesional. El relevo llega de Niverka Marte, la acomodadora que deja temporalmente la responsabilidad mientras atraviesa su proceso de gestación.

Un liderazgo que ya existía

Martínez fue clara al recibir el nombramiento: la cinta no cambia lo que siempre ha sido.

“Esta etapa de ser capitana es más un poquito de representación, porque al final el liderazgo y el sentir orgullo por mi país siempre lo he tenido.”

Una frase que resume perfectamente la trayectoria de una jugadora que ha sido referente de las Reinas del Caribe durante años — dentro y fuera de la cancha.

El mejor momento de su carrera

Desde 2023, Brayelin Martínez juega en el Dinamo-Ak Bars de la Superliga de Rusia — una de las ligas de voleibol más competitivas del mundo. En ese tiempo ha conquistado un premio de Jugadora Más Valiosa (MVP) y múltiples reconocimientos individuales que la consolidan como una de las mejores atacantes de su generación.

Asumir la capitanía en este momento de plenitud profesional le da al cargo una dimensión especial: Martínez no solo lidera con la experiencia de quien ha visto el mundo del voleibol desde adentro, sino con el nivel de quien sigue compitiendo al más alto nivel internacional.

La misión: el oro en casa

El primer gran reto de Martínez como capitana será la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) — una competición clave en la preparación del equipo para el nuevo ciclo olímpico.

Pero el objetivo más emotivo está más cerca: los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, programados del 24 de julio al 8 de agosto — con República Dominicana como sede.

Las Reinas del Caribe son ocho veces campeonas centroamericanas. Y Martínez tiene clara la misión:

“Jugar en mi país será algo maravilloso y espero que nuestro equipo dé el 100% para que nos llevemos la medalla.”

Competir en casa, ante el público dominicano, con la cinta de capitana en el brazo — pocos momentos en una carrera deportiva pueden compararse con eso.