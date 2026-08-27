Canadá escribió una nueva página en la historia del voleibol de Norte, Centroamérica y el Caribe al conquistar por primera vez el Campeonato Continental Norceca, después de imponerse 3-2 sobre Estados Unidos en una emocionante final disputada en el Palacio de Voleibol “Ricardo Gioriber Arias”, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El triunfo canadiense llegó con parciales de 25-23, 25-23, 20-25, 18-25 y 15-10, en un partido que tuvo dos caras completamente distintas. Canadá dominó los dos primeros sets y pareció encaminarse hacia una victoria relativamente cómoda, pero Estados Unidos reaccionó con contundencia y llevó la definición hasta el quinto parcial.

La selección canadiense, sin embargo, recuperó el control cuando más lo necesitaba. En el set decisivo consiguió imponer nuevamente su ritmo y cerró el encuentro para completar una campaña perfecta.

Con la victoria, Canadá terminó el torneo con cinco triunfos en igual número de partidos, incluyendo dos victorias sobre Estados Unidos, y se aseguró el primer lugar de la clasificación.

Canadá resistió la reacción estadounidense

Los dos primeros parciales fueron especialmente importantes para las campeonas. Canadá consiguió ganar ambos por idéntico marcador de 25-23, colocándose a un solo set de conquistar el campeonato.

Estados Unidos no permitió que el encuentro terminara allí.

La reacción estadounidense estuvo encabezada por Jordan Thompson y Dana Rettke, respaldadas por el trabajo de Oneal y Eggleston, además de una defensa que comenzó a dificultar considerablemente los ataques canadienses.

Estados Unidos se llevó el tercer parcial 25-20 y repitió la dosis en el cuarto, esta vez por 25-18, para igualar el partido y forzar un quinto set.

La remontada estadounidense obligó a Canadá a demostrar su capacidad para responder bajo presión. Y las canadienses lo hicieron en el momento determinante.

En el quinto parcial, Canadá retomó la iniciativa y terminó imponiéndose 15-10 para celebrar el primer campeonato de su historia en el Norceca.

Smrek lideró el ataque canadiense

Anna Smrek fue la principal anotadora de Canadá con 20 puntos, mientras Mitrovic aportó otros 16 para sostener la ofensiva de las campeonas.

Por Estados Unidos, Jordan Thompson terminó con 15 puntos y Dana Rettke sumó 13, aunque su producción no fue suficiente para completar la remontada.

Uno de los factores determinantes para Canadá fue su capacidad para cerrar el partido después de que Estados Unidos había recuperado completamente el impulso. Los fuertes servicios de Kyera Van Ryk también jugaron un papel importante en el cierre de la competencia.

Ahora comienza la carrera olímpica

Más allá del título continental, el campeonato tuvo una consecuencia importante de cara al ciclo olímpico. Canadá avanzó como primer clasificado a las semifinales del Preclasificatorio Olímpico, que se disputarán este viernes y repartirán una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las canadienses enfrentarán a Puerto Rico, que terminó en el cuarto lugar, en un partido programado para las 6:00 de la tarde.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Cuba y República Dominicana, que finalizaron segunda y tercera, respectivamente.

Así, después de una jornada histórica para Canadá, el torneo cambia de escenario: el título continental ya tiene dueño, pero todavía queda en juego un objetivo de mayor alcance. Las semifinales definirán cuál selección dará un paso decisivo en el camino hacia Los Ángeles 2028.