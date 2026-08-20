Conoce los rivales de la siguiente carrera de Marileidy Paulino va este domingo por su victoria número 23 al hilo en la Liga Diamante.

La campeona y número uno del mundo en los 400 metros planos, la dominicana Marileidy Paulino, saldrá este domingo 23 de agosto a la pista del Estadio de Silesia, en Polonia, con el objetivo de alcanzar su triunfo número 23 de forma consecutiva en el circuito de la Liga Diamante.

Paulino arriba a la cita europea en medio de una racha histórica: es la primera y única mujer en el mundo en registrar cuatro carreras consecutivas por debajo de la barrera de los 49 segundos durante una misma temporada. Sus registros en el circuito avalan su dominio:

Doha: 48.91 s

48.91 s París: 48.48 s (récord del evento)

48.48 s Mónaco: 48.67 s (récord del evento)

48.67 s Londres: 48.97 s

“Me encuentro en un momento muy especial de mi carrera y me siento preparada para los próximos encuentros. Estoy satisfecha por la consistencia que hemos logrado en las marcas de cada competencia”, señaló Paulino, invitando al país a seguir su participación en esta recta decisiva del calendario.

Radiografía del carril: ¿quién puede amenazar el reinado de Marileidy en Silesia?

Aunque Marileidy Paulino parte como amplia favorita para extender su racha invicta gracias a su regularidad en el rango de los 48 segundos, el cartel de 8 corredoras en Silesia incluye nombres de calibre mundial capaces de castigar cualquier error táctico.

Las 7 rivales en la pista

Salwa Eid Naser (Baréin): Excampeona mundial y una de las pocas velocistas activas con registros históricos sub-49. Posee un remate demoledor en los últimos 100 metros. Nickisha Pryce (Jamaica): Velocista de élite y subcampeona mundial de relevos. Se destaca por su potencia en la primera mitad de la carrera. Lieke Klaver (Países Bajos): Medallista olímpica. Su fortaleza es la salida agresiva y la velocidad en curva. Aaliyah Butler (Estados Unidos): Joven figura del sprint estadounidense y campeona mundial de 4×400. Destaca por su progresión física y ritmo sostenido. Natalia Bukowiecka / Kaczmarek (Polonia): La carta local. Cuenta con la ventaja del público en casa y un sólido historial en el podio internacional. Roxana Gómez (Cuba): Finalista olímpica con amplia experiencia caribeña, especialista en cierres tácticos cerrados. Henriette Jæger (Noruega): Joven promesa europea en constante progresión de tiempos.

¿De quién puede perder? (Veredicto de riesgo)

Mayor amenaza (Riesgo Alto): Salwa Eid Naser. Es el peligro real para el invicto. Naser cuenta con la velocidad punta necesaria para correr al ritmo de Marileidy; si la dominicana no abre una brecha clara antes de entrar a la recta final, el cierre de la bareiní es el único capaz de arrebatarle el primer lugar.

Factor sorpresa (Riesgo Medio): Nickisha Pryce. Si Pryce sale con un ritmo ultra veloz en los primeros 200 metros y obliga a Paulino a cambiar su estrategia de distribución de energía, la jamaiquina podría forzar un final fotográfico.

Si la dominicana mantiene su patrón de carrera y clava un crono en los 48 segundos y medio, no existe margen para que sus rivales le arrebaten la victoria.