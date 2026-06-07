“De Reinas a piñatas”: Estalla la fanaticada dominicana ante el histórico desastre en la VNL La indignación explota en las plataformas interactivas de los diarios nacionales, donde la afición exige explicaciones por el misterioso banquillo de las hermanas Martínez y califica al seleccionado como las "Piñatas del Caribe".

El amargo despertar dominical con el marcador de 3-0 en contra frente a Holanda colmó definitivamente la paciencia de los apasionados seguidores del voleibol en el país. Lo que históricamente era un espacio de orgullo y celebración en la cuenta de reinasldelcaribe.do y plataformas aliadas se transformó en un cráter de crítica ácida, rabia y decepción absoluta, con usuarios que no dudaron en renombrar de forma despectiva al proyecto nacional como las “Piñatas del Caribe”.

El clamor popular apunta de forma directa hacia la dirección técnica del brasileño Marcos Kwiek y la falta de transparencia informativa por parte de la gerencia del Proyecto Nacional de Selecciones.

El clamor de las redes: Marcos Kwiek en el paredón digital

La molestia principal de los fanáticos radica en el manejo estratégico de la plantilla y la inexplicable pasividad en la toma de decisiones durante los parciales. Los foros estallaron en cuestionamientos debido a que el dirigente mantuvo en cancha a jugadoras con un alto volumen de pelotas erradas, mientras mantenía la rotación amarrada.

El misterio de las estelares: La gran interrogante que atormenta a la afición es la llamativa inactividad de las principales armas ofensivas de la patria. “¿A qué fueron Brayelin y Gaila si no jugaron? ¿Qué tiene Brayelin? ¿Por qué no participó Gaila en la primera pata?”, cuestionaban airadamente los hinchas, exigiendo un reporte de prensa formal que aclare si las jugadoras arrastran lesiones o si simplemente se trata de decisiones técnicas.

#FueraMarcos: El hashtag de repudio al entrenador brasileño se replicó de forma masiva, con aficionados sentenciando que la era de élite de este grupo se está apagando debido a planteamientos tácticos obsoletos: “La era de las Reinas definitivamente pasó y hasta que no saquen a Marcos de ahí no habrá mejoría”.

¿Mercenarias o abandono institucional?

La crítica digital también tocó fibras sensibles respecto al compromiso de las atletas y los objetivos reales de la gerencia liderada por Cristóbal Marte y Milagros Cabral. Sectores de la fanaticada acusaron con dureza a las jugadoras de mostrar desinterés en el torneo de la FIVB, sugiriendo de forma ácida que su único enfoque actual radica en cuidar el físico para asegurar contratos profesionales en ligas extranjeras de refuerzo y enfocarse en torneos regionales de menor nivel como los Juegos Centroamericanos: “@milagros_cabral10 van a dejar que la selección desaparezca? O solo les está importando el dinero de los contratos que le sacan a la jugadoras o solo se están enfocando en los centros americanos juegos crisólitos., Los único que les importa es ir a reforzar y ganar dinero”.

“¡Qué vergüenza! Un equipo que estaba por encima y ahora lo ven como piñata. Nos va a pasar como a Cuba”, lamentaba con frustración una aficionada, resumiendo el terror generalizado de ver desaparecer el único proyecto deportivo colectivo que lograba sentar a la República Dominicana en la mesa de las grandes potencias del mundo.

Lo que sigue para las Reinas del Caribe

Apegados estrictamente a la planificación oficial del torneo y sin espacio para las especulaciones de camerino, el itinerario de la delegación dominicana contempla las siguientes paradas e informaciones confirmadas:

Mudanza continental: El cuerpo técnico y las jugadoras empacarán las maletas de inmediato para abandonar la sede de Brasilia y emprender un extenso viaje internacional rumbo a Filipinas, continente asiático.

Próximo compromiso oficial: Las Reinas del Caribe reanudarán su participación en la segunda semana de competencia de la Liga de Naciones el próximo miércoles 17 de junio de 2026.

Rival de turno: La escuadra tricolor tendrá un inicio de ronda sumamente empinado en Asia, ya que les corresponderá abrir los fuegos de la segunda pata midiendo fuerzas ante el poderoso e histórico seleccionado de los Estados Unidos.